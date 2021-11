Amazon Storyteller 2021, tutto pronto per la finale live su Libreriamo

il premio letterario

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

La proclamazione del vincitore di Amazon Storyteller in Italia, tra i cinque finalisti, avverrà giovedì 11 novembre alle ore 17 in live streaming sulla pagina Facebook di Libreriamo.

La seconda edizione italiana dell’iniziativa Amazon Storyteller 2021, dedicata alla produzione di nuove opere letterarie autopubblicate da autori indipendenti, è giunta al termine: la proclamazione del vincitore del premio in Italia, tra i cinque finalisti, avverrà giovedì 11 novembre alle ore 17 in live streaming sulla pagina Facebook di Kindle Direct Publishing e sul nostro profilo di Libreriamo.

Amazon Storyteller 2021, i finalisti

Di seguito i titoli delle cinque opere che si contendono la finale e il premio:

I 5 finalisti sono stati scelti in base a criteri come la qualità dell’opera, il numero di download e le recensioni dei clienti, tra oltre 2000 opere candidate, tutte incluse nell’abbonamento a Kindle Unlimited e disponibili per la lettura a questo link.

La giuria

La giuria di esperti del mondo letterario che decreterà il vincitore è composta da Salvino Muscarello, vincitore dell’edizione 2020 con il libro “La Corrente Invisibile”, Alessia Rastelli, giornalista del Corriere della Sera, Marinella Zetti, giornalista indipendente, Amabile Giusti, autrice, e Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.

Il premio

L’autore vincitore riceverà un premio in denaro di €5.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere la propria opera letteraria su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato gratuitamente in formato audio da Audible. Tutti i finalisti riceveranno, invece, un e-reader Amazon Kindle Oasis.

Dopo il successo dell’edizione 2020, appuntamento, quindi, con la finale di Amazon Storyteller 2021 giovedì 11 novembre alle ore 17 in live streaming sulla pagina Facebook di Libreriamo.