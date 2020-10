Amazon Storyteller 2020: selezionati i 5 finalisti. Il vincitore su Libreriamo

L’iniziativa Amazon Storyteller 2020, dedicata alla produzione di nuove opere letterarie autopubblicate da autori indipendenti, è giunta al gran finale. La presentazione dei cinque finalisti e la selezione del vincitore sarà trasmessa in live streaming mercoledì 11 novembre alle ore 11:00 sulla pagina Facebook di Libreriamo.

I finalisti

Ecco i titoli delle cinque opere che parteciperanno alla finale:

Evento in streaming

Durante l’evento, in collegamento con gli autori finalisti, i membri della giuria, composta dai giornalisti Alessia Rastelli e Filippo Solibello e dagli autori Giulia Beyman, Riccardo Bruni, Carmelo Abbate, assieme a Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es e da Gaia Migliavacca, Kindle Manager di Amazon.it, proclameranno il vincitore della prima edizione in Italia di Amazon Storyteller. L’autore riceverà un premio in denaro di €3.000, potrà beneficiare di visibilità marketing del valore di €20.000 per promuovere il proprio libro su Amazon.it e avrà l’opportunità di partecipare a una sessione di mentoring con un autore Kindle Direct Publishing (KDP).

Il libro vincitore sarà pubblicato gratuitamente anche in formato audio da Audible. Tutti i finalisti riceveranno inoltre un e-reader Kindle Oasis e visibilità derivante da attività promozionali.

