Anche quest'anno l'estate è giunta al termine e il rientro dalle vacanze, per molti, può essere una vera e propria ragione di stress. Per questo motivo vi proponiamo 5 libri per affrontare la ripresa.

5 libri da leggere per affrontare la fine dell’estate e il rientro in città

Ecco quali sono i titoli migliori per affrontare la ripresa.

1.Oggi è il giorno giusto per dare una svolta alla tua vita, Raphaelle Giordano

Tra i cinque libri consigliati c’è quello di Raphaelle Giordano. Ci sono giorni capaci di cambiare rotta alla nostra vita. Per Meredith oggi è uno di quelli: di fronte al desiderio del compagno Antoine di dare una svolta al loro rapporto, non è più sicura della direzione da prendere e ha bisogno di fare chiarezza, ma non sa da dove cominciare. Finché la migliore amica Rose le regala un taccuino su cui annotare pensieri e riflessioni e le propone di portarlo con sé in un viaggio intorno al mondo.

2. Psicologo di te stesso, Joseph Avy

I libri insegnano come gestire lo stress. La Terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC) è considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la cura più efficace per i disturbi d’ansia; ha dimostrato inoltre un’eccezionale utilità nel trattamento di depressioni, ossessioni, fobie e problemi di autostima, cioè le manifestazioni del malessere psicologico di cui soffre la maggior parte della popolazione. Grazie a Psicologo di te stesso la TCC è ora alla portata di tutti, presentata in questo libro nel linguaggio più chiaro possibile e con il supporto della comunicazione visiva.

Questo libro ci svela i segreti per trasformare il freddo nell’alleato migliore del nostro benessere, grazie al contatto rigenerante con la parte profonda di noi stessi, sorgente naturale di felicità.

Dal Barefoot Morning (il risveglio a piedi nudi) agli esercizi di respirazione, al vestire leggero anche d’inverno, l’innovativo metodo HOT mind ci riporta in sintonia con noi stessi e con le forze della Natura.

4. Le solite sospette, John Niven

Tra i libri consigliati anche questo divertente romanzo. Quando Susan – a causa dei vizi nascosti del marito – si ritrova vedova e con la casa pignorata, insieme ad alcune amiche decide di compiere una rapina. Contro ogni probabilità, il colpo va a buon fine, e alle “cattive ragazze” non resta che raggiungere la Costa Azzurra, riciclare il denaro e sparire. Nulla che possa spaventarle, dopo tutto hanno più di un motivo per riuscire nella loro impresa: andare in crociera e fuggire il brodino dell’ospizio.

5. Nemmeno Houdini, Alessandro Mussinelli

Ultimo tra i libri consigliati, un romanzo ironico. Sarnico, lago d’Iseo, agosto 1938. La vedova Moranti, dopo una lunga e scrupolosa ricerca di un nuovo collaboratore domestico, assume Esperanto Barnelli, giovane avvenente quanto avido, che la convincerà ad acquistare, tra le altre cose, una villa sul lago di Garda, una motocicletta e un’auto di lusso, con il pretesto di farle conquistare le attenzioni dell’amato D’Annunzio, morto in realtà già da tempo. In paese, intanto, Metello Patelli, detto il Bruttezza, insegue il proprio sogno di diventare organista della parrocchia ma don Fulvio Martinelli, il nuovo reverendo, gli mette i bastoni fra le ruote.