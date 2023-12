5 libri originali da leggere con la parola “inverno” nel titolo

“Se una notte d’inverno un viaggiatore“, “L’inverno dei leoni“, “I fidanzati dell’inverno“: i libri con la parola “inverno” nel titolo sono molti, alcuni dei quali molto conosciuti, come lo splendido classico di Italo Calvino. Oggi ve ne presentiamo 5 fra i meno conosciuti.

5 libri originali contenenti la parola “inverno” nel titolo

“Il lungo inverno di Ugo Singer” di Elisa Routolo

Il primo titolo di cui vi parliamo è un libro che, sebbene sia indirizzato in primis ai bambini, costituisce una lettura profonda e ricca di spunti anche per i più grandi.

A volte gli amici si cercano, a volte sono loro a trovarci. Sam è un topo bambino, e trova Ugo – quando ancora non è Ugo – in uno scantinato umido.

Insieme ai suoi fratelli chiassosi, il topo guarda con sospetto l’arrivo di Ester, una tartaruga sola al mondo, se non fosse per un piccolo uovo che protegge con amore e cura infiniti. Ma il sospetto lascia posto alla curiosità prima e alla premura poi. Ed è lì, tra i topolini, nel buio, al riparo di una vecchia macchina per cucire, che viene al mondo Ugo Singer.

Sam diventa suo fratello nell’anima quanto non lo è nel corpo e nei moti: un topo e una tartaruga hanno tempi diversi, e questo Sam lo sa, noi lo sappiamo.

Ugo no. Sarà Sam ad aiutare l’amico a esaudire il suo più grande desiderio: uscire dallo scantinato, vedere il mondo e assaporare l’inverno, nonostante la neve, nonostante le paure di Ester, nonostante il letargo. Nonostante tutto.

“D’inverno” di Ketherine May

Un libro per affrontare le difficoltà che sorgono prima dell’inizio di una nuova stagione e cambiare il nostro atteggiamento verso i nostri tempi di maggese.

Circostanze impreviste come una malattia improvvisa, un lutto, una separazione o la perdita del lavoro possono far deragliare una vita. Periodi di scompiglio possono essere fonte di scompensi e paure.

Può darsi che ci si trovi già in bilico sul ciglio del burrone, ma per Katherine May l’inverno comincia davvero quando il marito si ammala, il figlio smette di frequentare la scuola e i suoi stessi problemi di salute la portano a lasciare un lavoro troppo impegnativo.

In una commovente narrazione personale, Katherine May racconta non solo come ha affrontato questo periodo doloroso, ma anche come ha imparato ad abbracciare le inattese opportunità che l’inverno le ha offerto. La luce può emergere da molte fonti: le celebrazioni di un solstizio e il letargo dei ghiri, la lettura di C.S. Lewis e Sylvia Plath, nuotare in acque ghiacciate e navigare nei mari artici.

Piccoli spiragli di leggerezza in cui Katherine May trova la forza per accettare la tristezza, il nutrimento di un profondo riposo, la gioia della bellezza silenziosa della stagione fredda e l’incoraggiamento a comprendere la vita come ciclica, non lineare.

“Caldo in inverno” di Joe Landsdale

Non poteva mancare un giallo fra i libri con la parola “inverno” nel titolo. Eccone uno poco conosciuto che vi catturerà.

Quando vedono la loro vicina di casa travolta e uccisa da un’auto pirata che sta passando in quel momento, Tom Chan e sua moglie Kelly non sanno che l’omicidio di cui sono appena stati involontari testimoni è solo l’inizio di un incubo che sembra senza via d’uscita.

Tom descrive l’autista alla polizia ed è assolutamente deciso a testimoniare, ma c’è qualcosa che non ha previsto: l’uomo al volante, infatti, appartiene a una potente famiglia criminale del Texas orientale, la Dixie Mafia, e Tom e la sua famiglia diventano il bersaglio della banda, che rapisce Kelly e minaccia la loro figlia.

Tom non ha altra via di salvezza se non quella di rivolgersi ai vecchi compagni d’armi che hanno combattuto con lui in Afghanistan e chiedere il loro aiuto in una lotta brutale e spietata per salvare sua moglie e farsi giustizia da solo.

Il problema è che uno degli ex commilitoni è un maniaco omicida, il cui livello di violenza sconvolge lo stesso Tom, e in questa adrenalinica lotta per la sopravvivenza le parti potrebbero invertirsi.

“Il cavaliere d’inverno” di Paullina Simons

Leningrado, 1941. In una tranquilla sera d’estate Tatiana e Dasha, sorelle ma soprattutto grandi amiche, si stanno confidando i segreti del cuore, quando alla radio il generale Molotov annuncia che la Germania ha invaso la Russia.

Uscita per fare scorta di cibo, Tatiana incontra Alexander, un giovane ufficiale dell’Armata Rossa che parla russo con un lieve accento. Tra loro scatta suvbito un’attrazione reciproca e irresistibile. Ma è un amore impossibile, che potrebbe distruggerli entrambi.

Mentre un implacabile inverno e l’assedio nazista stringono la città in una morsa, riducendola allo stremo, Tatiana e Alexander trarranno la forza per affrontare mille avversità e sacrifici proprio dal legame segreto che li unisce.

“Luna d’inverno” di Ilaria Varese

Terminiamo con una saga fantasy che ammalierà tutti gli appassionati del genere.

Gwenfyr ha ventidue anni, frequenta il college e vive in una tranquilla fattoria del Tennessee. Sembra una ragazza come tante e la sua vita non potrebbe essere più normale, eppure nasconde un oscuro segreto: la sua famiglia, in realtà, discende da un’antica stirpe di licantropi dal sangue puro.

Il padre e il fratello si trasformano in lupi mannari durante ogni plenilunio, e così avrebbe dovuto fare anche lei una volta raggiunta l’età, ma per una ragione inspiegabile ciò non è accaduto. L’esclusione dal branco della contea e la condizione di sanguepuro difettosa hanno ferito i sentimenti di Gwen per anni e minato irrimediabilmente la sua identità, ma ora sembra decisa ad accettare la sua natura una volta per tutte, a dimenticare la cotta stratosferica per il migliore amico di suo fratello e a prendere in mano il suo futuro.

Ma, proprio quando crede di aver trovato un equilibrio a metà tra i due mondi di cui fa parte, qualcuno squarcia le gomme della sua moto. L’episodio mette in allerta i lupi di Bristol: la figlia dell’Alfa è stata minacciata e il colpevole non ha lasciato traccia. Una terribile tempesta sta per abbattersi su di loro. Il branco è in pericolo. Gwen è in pericolo. E, presto, nulla sarà più come prima.

