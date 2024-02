5 libri da leggere per scoprire nuove passioni

In linea con lo spirito tipico di inizio anno, in cui si è alla continua ricerca di nuove possibilità e desideri tutti da realizzare, Rakuten Kobo ha selezionato 5 libri da leggere ideali per riscoprire il piacere della lettura e avventurarsi in nuovi mondi tutti da esplorare.

Libri da leggere e consigli di lettura per scoprire passioni inaspettate. I primi mesi dell’anno portano con sé tante aspettative e una buona dose di entusiasmo per il futuro. Dalle guide di viaggio ai libri di cucina fino ai manuali di arte: sono tantissimi, e di ogni genere, i titoli per lasciarsi ispirare e scoprire nuovi hobby da coltivare durante l’anno.

Strumenti preziosissimi, spesso meglio di qualsiasi corso intensivo, i libri nei loro diversi formati possono dare accesso a un universo di contenuti per esplorare mondi lontani e appassionarsi alle attività più originali.

5 libri da leggere per chi vuole scoprire nuove passioni

Di seguito le proposte:

Sentiti bene nella tua casa – Frida Ramstedt

Per chi progetta di ristrutturare casa o cambiare qualche angolo del salotto

Salvaguardare le proporzioni di un locale scegliendo il pavimento giusto, disporre i mobili in modo da circolare liberamente nelle stanze, dipingere una parete con il colore adatto a mettere in risalto un mobile o, al contrario, a renderlo meno imponente: sono tutti insegnamenti utilissimi e trucchi pratici contenuti in questo libro chiaro e illustrato.

Sentiti bene nella tua casa è il libro giusto per far emergere l’interior designer che è in ognuno e capire che cosa vi serve per stare ancora meglio a casa vostra.

Le torte salate di casa mia – Natalia Cattelani

Per chi è alla ricerca di nuove idee per le ricette della pausa pranzo

Proseguiamo con i consigli sui libri da leggere per scoprire nuove passioni con quest’opera di Natalia Cattelani. Torte semplici da preparare per i meno esperti, ma anche più complesse per mettere alla prova i più abili, alcune delle quali saranno accompagnate da tutorial su youtube.com per poterne seguire ogni passo e capirne ogni segreto. Utili e festose, buone da gustare ma anche belle da ammirare, le torte salate di Natalia sono un inno tanto alla fantasia quanto alla semplicità.

Un modo leggero e conviviale, facile e accessibile a tutti, per assecondare il ritmo delle stagioni e riscoprire la gioia di condividere i piaceri della tavola in allegria.

Lo yoga nella vita – Donna Farhi

Per chi deve ancora convincersi a iscriversi al corso di Yoga

«Sono stata testimone più e più volte del potere che ha lo Yoga di modificare schemi di comportamento apparentemente inamovibili e di risvegliare il corpo, la mente e il cuore a nuove possibilità. Non importa chi siamo o per quanto tempo ci siamo trincerati in comportamenti autodistruttivi: la pratica quotidiana dello Yoga ha il potere di metterci di fronte alla nostra fondamentale bontà innata e a quella degli altri. Riscoprire chi siamo in realtà nel nostro nucleo ci spiana la strada a fare esperienza della connessione con gli altri al livello più elementare. Questa capacità di connessione è al cuore della pratica detta Yoga.»

Il bello di viaggiare da soli – Francesca Di Pietro

Per chi sta cercando il coraggio di partire da solo

Viaggiare in solitaria per molti è una modalità avvolta da pregiudizi e paure, per altri è la massima espressione di libertà. In effetti, il viaggio, soprattutto se affrontato da soli, può diventare uno strumento di crescita, un momento in cui andare oltre la propria area di comfort e attivare un percorso di trasformazione personale fin dalla fase della sua organizzazione.

L’autrice, psicologa e viaggiatrice solitaria di lungo corso, ti porterà, attraverso il travel coaching, a lavorare su obiettivi concreti e ad agire su quei tratti della tua personalità che vorresti potenziare viaggiando.

Fai Spazio nella tua vita – Fumio Sasaki

Per chi gli accumulatori seriali che faticano a sbarazzarsi del superfluo

Concludiamo i consigli sui libri da leggere per scoprire nuove passioni con quest’opera di Fumio Sasaki. sui Le nostre case esplodono letteralmente di cose che ci costano soldi, tempo e fatica, che diventano fonte di ansia e preoccupazione e ci distraggono dall’obiettivo più semplice e vero della nostra vita: la felicità.

Con questo libro Fumio Sasaki ci accompagna a scoprire un sistema pratico per liberarci del superfluo, ma ci insegna anche a riappropriarci dei nostri spazi, dei luoghi che ci circondano e di quelli della nostra anima.

Avere più spazio significa soprattutto ridistribuire le nostre energie, vincere la pigrizia, ripulire i nostri luoghi da oggetti e pensieri che nel tempo si sono accumulati, trasformandosi in pesante zavorra. Un caso editoriale che in poche e semplici regole ci conduce verso la serenità, cinquantacinque punti chiari da applicare nel quotidiano.

