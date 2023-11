I 10 scrittori che un lettore vorrebbe conoscere di persona

Share on Email

Il sogno di un cassetto di un amante dei libri è, senza dubbio, conoscere il proprio autore preferito. Venerati come vere e proprie star della musica o del cinema, alcuni scrittori per il loro pubblico rappresentano un punto di riferimento, una persona a cui ispirarsi, da cui trarre insegnamenti leggendo le rispettive opere.

Se oggi la tecnologia consente di seguire un autore in streaming durante gli incontri a cui partecipa, e nonostante quest’ultimo attraverso i propri profili social può interagire in video con i propri lettori, il contatto umano, il relazionarsi di persona con il proprio autore preferito resta tutta un’altra esperienza.

I 10 scrittori che un lettore vorrebbe incontrare dal vivo

Abbiamo chiesto ai nostri lettori sul nostro profilo Facebook “Quale autore vorresti conoscere di persona?” Scopriamo le risposte più frequenti e quali sono i 10 scrittori che un lettore vorrebbe incontrare dal vivo.

Luciano De Crescenzo

Uno degli autori più citati è stato Luciano De Crescenzo, filosofo, scrittore, regista e attore italiano purtroppo scomparso nel luglio del 2019. “Avrei voluto poter avere il piacere di chiacchierarci per il suo sapere immenso sulla filosofia e sui filosofi che l’hanno creata” scrive un utente, mentre qualcuno sottolinea la fortuna che ha avuto di incontrarlo di persona: “Spesso prendevamo il caffè allo stesso bar al mattino presto, vicino al Colosseo, erano gli anni 2000. Lui era molto invecchiato e stanco e affaticato ma sempre brillante e pronto alla battuta”.

Antoine de Saint Exupery

Tra gli autori che gli amanti dei libri avrebbero voluto incontrare troviamo lo scrittore e aviatore francese Antoine de Saint-Exupéry, conosciuto soprattutto per essere stato l’autore del romanzo “Il piccolo principe”, opera immortale che nel 2017 ha superato il numero di 300 traduzioni in lingue e dialetti diversi ed è il testo più tradotto.

Simonetta Agnello Hornby

Un’altra tra le autrice più amate viventi che i lettori sognano di incontrare è l’avvocato e scrittrice italiana naturalizzato britannica Simonetta Agnello Hornby. C’è chi ,tra i commenti, ha confessato di aver da poco avuto la possibilità di conoscerla di persona e chi invece a breve avrà la fortuna di “incontrare la mia scrittrice preferita”.

Gianni Rodari

“Avrei voluto conoscere Gianni Rodari. Intendo, di persona. Perché, nel profondo, sento di conoscerlo” scrive un’altra utente. Perché la magia dei libri è questo: leggendo le loro opere, è possibile incontrare i grandi autori ogni volta che si leggono le pagine dei loro libri, i quali sono capaci di renderli immortali.

David Grossman

“Vorrei tanto stringergli la mano, ringraziarlo e piangere” scrive un utente indicando lo scrittore israeliano David Grossman, tra i più grandi romanzieri contemporanei, come l’autore che vorrebbe incontrare.

Philip Roth

Un altro tra gli autori più citati è lo scrittore statunitense Philip Roth, uno dei più noti e premiati scrittori statunitensi della sua generazione. “Avrei voluto incontrarlo semplicemente per stringergli forte la mano e scrutare la sua anima attraverso i suoi occhi espressivi e pieni di fuoco rivoluzionario a livello ideologico” scrive un utente rammaricata per non aver avuto l’opportunità di conoscere Roth di persona.

Khaled Hosseini

Tra i 10 scrittori che si vorrebbe incontrare troviamo lo scrittore e medico afghano naturalizzato statunitense Khaled Hosseini, noto principalmente per l’impegno nei confronti della sua terra d’origine e per aver scritto il bestseller internazionali come “Il cacciatore di aquiloni”, “Mille splendidi” ed “E l’eco rispose”.

Carlos Ruiz Zafon

Molti lettori avrebbero voluto conoscere lo scrittore spagnolo Zafon. “Semplicemente meravigliosi tutti i suoi libri… L’Ombra Del Vento è il libro della mia vita” scrive una lettrice confessando la sua stima nei confronti dello sfortunato autore scomparso prematuramente a soli 55 anni nel giugno 2020.

Andrea Camilleri

“Avrei voluto conoscere Camilleri” scrive una lettrice rammaricata per non aver avuto l’opportunità di conoscere di persona il “papà” del Commissario Montalbano e di tante altre storie che hanno reso immortale lo scrittore siciliano scomparso nel luglio del 2919.

Stephen King

Infine, troviamo in chiusura della classifica dei 10 autori che un lettore vorrebbe incontrare il “maestro del brivido” Stephen King, o anche solo “the King” come una lettrice lo ha citato. Si tratta di uno dei più celebri autori di letteratura fantastica, in particolare horror, del XX e XXI secolo,

