I 10 libri più venduti della settimana, Erin Doom sempre in testa

Erin Doom, primo fenomeno editoriale del 2022, autrice da 6 milioni di lettori su Wattpad che spopola su Tik Tok è in vetta alla classifica dei libri più venduti della settimana secondi i dati di Amazon.

Classifica dei 10 libri più venduti della settimana

Nella classifica dei libri più venduti della settimana troviamo il “fenomeno manga” occupare ben 3 posti tra i primi 10. Da notare la presenza in classifica di Gianluca Gotto con “La pura vida” e la presenza costante in top ten di un altro fenomeno letterario nato attraverso i social: Madeline Miller con “La canzone di Achille”.

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.



2. La pura vida – Gianluca Gotto

Ispirato dall’esperienza in Costa Rica – dove ha vissuto per alcuni mesi tra il 2020 e il 2021 – in questo romanzo Gianluca Gotto ci accompagna in uno dei paesi più felici al mondo, alla scoperta della filosofia della “pura vida”. Un atteggiamento semplice ma potente che, come imparerà Alessio, è la risposta giusta alla frenesia e alla paura delle nostre vite sempre più complesse. “Avevo scoperto la “pura vida”. Ed ero pronto a portare con me la sua essenza, il suo calore e la sua luce ovunque andassi”.

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità… In seguito alla battaglia contro Shigaraki, alle rivelazioni sul passato di Endeavor e al caos che regna per le strade dopo la liberazione di molti Villain, la fiducia negli Heroes tocca il minimo storico da quando Allmight era il Simbolo della Pace. Ma chi crede ancora nel bene è fortemente deciso a fare di tutto per riallacciare i fili della speranza…

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come tante. Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato l’infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta dall’arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull’evitare qualunque relazione.

Nonostante non sia una pubblicazione recente, questo libro è sempre più amato e, come possiamo vedere, regalato. La trama? Davvero avvincente ed emozionante. Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il sangue, la morte. Dimenticate la violenza e le stragi, la crudeltà e l’orrore. E seguite invece il cammino di due giovani, prima amici, poi amanti e infine anche compagni d’armi – due giovani splendidi per gioventù e bellezza, destinati a concludere la loro vita sulla pianura troiana e a rimanere uniti per sempre con le ceneri mischiate in una sola, preziosissima urna.

7. La sottile arte di fare quello che c***o ti pare – Mark Manson

Una volta che abbracciamo le nostre paure, i difetti, le incertezze, possiamo cominciare a trovare il coraggio, la responsabilità, la curiosità, e il perdono che cerchiamo. “La sottile arte di fare quello che c***o ti pare” è uno schiaffo in faccia a chi non vede l’ora di risvegliarsi da un triste torpore e vivere secondo le proprie aspirazioni.

8. La legge per tutti. Il libro di diritto che parla la tua lingua – Angelo Greco

Il libro, firmato da Angelo Greco, avvocato e personalità mediatico-televisiva, è un vero e proprio testo di riferimento per tutto ciò che interessa la legge e il cittadino, basato sulla formula vincente della chiarezza e della facilità di consultazione. Uno strumento da tenere a portata di mano per orientarsi nell’intricato mondo delle questioni legali e scoprire tutto ciò che c’è da sapere su famiglia, successioni, casa, fisco, lavoro, privacy, acquisti sul web, problematiche con le banche e molto altro ancora.

Altro manga nella top ten dei libri più venduti della settimana su Amazon. Naomi e il dottor Berger hanno capito come Neun riesca a “sincronizzare” innumerevoli persone anche a distanza: sfruttando la pioggia. La tempesta, però, infuria e il ragazzo è pronto a scatenare i suoi poteri…

Conclude la classifica dei libri più venduti della settimana un classico che non perde mai la sua attualità. In nessuna altra opera come ne L’interpretazione dei sogni Freud è riuscito a coniugare in modo così brillante l’esigenza della completezza e del rigore con quella della chiarezza e della semplicità dell’esposizione. Tanto da rendere questo libro una sorta di passepartout in grado di aprire tutti gli accessi principali ai concetti della psicoanalisi.