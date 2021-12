I 10 audiolibri natalizi più ascoltati durante le feste

Consigli di lettura

Audiolibri natalizi per scaldare l’atmosfera in vista delle festività. Gli audiolibri sono diventati uno dei metodi di fruizione letteraria sempre più utilizzati. Anche durante il periodo natalizio la compagnia di un audiolibro è sempre più ricercata, per questo oggi vi proponiamo i 10 audiolibri natalizi più ascoltati nel catalogo di Audible.

I 10 audiolibri natalizi più ascoltati

L’istante perfetto – Jay Asher

Da quasi trent’anni la famiglia di Sierra coltiva “alberi di Natale” in un grande vivaio dell’Oregon. E ogni inverno si trasferisce per un mese in California per venderli. Sierra vive perciò due vite: una in Oregon e l’altra in California, ma solo per il periodo natalizio. Finché si trova lì si è ripromessa di non legarsi a nessun ragazzo, perché sarebbe doloroso poi, dopo solo un mese, doverlo lasciare. Ma quando incontra Caleb, tutto cambia. Certo, da quel che si dice in giro, non è proprio il fidanzato ideale. Pare infatti che, anni prima, abbia commesso un errore enorme, del quale sta continuando a pagare le conseguenze, fatte di ostilità, pregiudizi e isolamento. Ma a Sierra tutto questo non interessa.

La ragazza che ha cambiato il Natale – Sibéal Pounder

Tra gli audiolibri natalizi più ascoltati quello di Sibéal Pounder. È dicembre, il mese più magico dell’anno, quello in cui la neve avvolge Londra come un festone scintillante. Blanche Claus, però, non ama il Natale: senza un posto e una famiglia con cui trascorrerlo, vorrebbe solo che quel giorno finisse il prima possibile. Ma non quest’anno: quando una curiosa signora dai capelli bianchi le regala un addobbo magico, per Blanche si apre un mondo sconosciuto, popolato di elfi cocciuti e abeti danzanti. E poi c’è Rinki, la persona giusta con cui condividere un sogno molto speciale: rendere il Natale davvero indimenticabile, per tutti!

Canto di Natale – Geronimo Stilton

Il grande classico di Charles Dickens secondo Geronimo Stilton è tra glia audiolibri più ascoltati. Ebenezer Scrooge è un avido uomo d’affari, che pensa solo al denaro e non sopporta l’allegria del Natale. Per lui è solo una perdita di tempo! Ma proprio la notte della vigilia, tre spiriti gli faranno visita, costringendolo a riflettere sul suo comportamento… Un classico della letteratura liberamente adattato da Geronimo Stilton.

Il maialino di Natale – J.K. Rowling

Jack ama il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. È sempre stato lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede qualcosa di terribile: Lino si perde. Ma la vigilia di Natale è la notte dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può prendere vita… anche i giocattoli. Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto fresco di negozio), si imbarcano in un piano audace: insieme intraprenderanno un viaggio magico per cercare il giocattolo perduto e salvare il migliore amico che Jack abbia mai conosciuto…

Terramarina – Tea Ranno

È la sera della vigilia di Natale e Agata, che in paese tutti chiamano la Tabbacchera, guarda il suo borgo dall’alto: è un pugno di case arroccate sul mare che lei da qualche tempo s’è presa il compito di guidare, inventandosi una piccola rivoluzione a colpi di poesia e legalità. Ma stasera sul cuore della sindaca è scesa una coltre nera di tristezza: è il suo quarto Natale senza il marito Costanzo, che oggi le manca più che mai. Ma non è il solo a mancarle: c’è infatti un certo maresciallo di Torino che, da quando ha lasciato la Sicilia, si è fatto largo tra i suoi pensieri.

“Natale con i libri”, la campagna social natalizia con protagonisti i lettori “Natale con i libri” è l’iniziativa natalizia di Libreriamo che coinvolge i lettori per promuovere i libri in modo creativo e originale. Scopri come partecipare

Quest’anno non scendo – Casa Surace

Antonio Capaccio è un giovane del Sud trapiantato al Nord. Dopo anni da fuorisede, tra università e stage, sta finalmente per raggiungere l’agognato obiettivo di ogni precario: il posto fisso. Ma è un sogno che si realizza a caro prezzo: Antonio dovrà restare a Milano durante le imminenti feste di Natale. Potrebbe sembrare una buona notizia, ma non per una famiglia del Sud: sua madre Antonietta, ricevuta la telefonata sul baldacchino che la porta in processione per le vie del paese nelle vesti di Santa Lucia, grida disperata, tra la folla scoppia il caos e mezzo paese finisce in ospedale.

Grand Hotel – Serena Venditto

A Natale siamo tutti più buoni. E, nel caso di Malù Ferrari, archeologa con la passione per il giallo, anche più testardi e perspicaci del solito. Può un corso di pasticceria aprire le porte di un’indagine? Certo, se gli investigatori sono i quattro coinquilini di via Atri 36. L’innata curiosità di Malù la porta a seguire un laboratorio di cake design al Vomero Hill, un lussuoso albergo napoletano, ed è qui che Emiliano, un compagno di corso, la coinvolge in un’indagine non ufficiale sulla morte della madre, ex direttrice dell’hotel. Il caso è stato archiviato come “morte naturale” ma a lui non sembra tale, soprattutto da quando ha scovato un’agenda su cui la donna ha lasciato degli appunti misteriosi.

La magica notte degli elfi – Geronimo Stilton

Ecco uno degli audiolibri natalizi preferiti dai più piccoli. È ormai sera ma Geronimo, Tea e Trappola sono ancora in ufficio, costretti a lavorare da nonno Torquato che vuole nuovi libri che facciano sognare i lettori. A portare un po’ di magia in redazione ci penseranno Biffo e Biffa, due simpatici elfi che condurranno gli Stilton in un viaggio fantastico fino al Polo Nord. Appena arrivati, però, una brutta sorpresa li attende: la fabbrica di giocattoli degli elfi si è fermata e il prossimo Natale i bambini non riceveranno più regali… allora, decidono di intervenire.

Il Natale di Poirot – Agatha Christie

Tra gli audiolibri natalizi più ascoltati un classico di Agatha Christie. Natale. Le famiglie accantonano i contrasti e si riuniscono per festeggiare, a volte solo con lo scopo di mascherare odi e rivalità feroci. E infatti la riunione familiare voluta dal vecchio e tirannico Simeon Lee, che ha chiamato attorno a sé figli e nipoti, si trasforma in dramma. Il vecchio patriarca viene misteriosamente ucciso in una stanza chiusa dall’interno. L’assassino è un membro della famiglia? Tutti sono sospettabili, tutti hanno un motivo per volere la sua morte.

Tutto pareva pronto per la cena natalizia con la mia famiglia. Invece, povero me, che incredibile vigilia di Natale mi aspettava! Raccolsi centomila formaggini al cioccolato, un tir mi passò sulla coda, mi andò persino a fuoco la casa. Ma quanti roditori mi aiutarono! Eh sì, a Natale tutti si sentono più buoni. Che bello se fosse così tutto l’anno!