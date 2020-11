Nuovo Dpcm, le misure ed i provvedimenti legati alla scuola

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm contenente le misure atte a limitare i contagi da Covid 19. Sono previste misure a livello nazionale e provvedimenti specifici per le Regioni più ad alto rischio, “zone arancioni e rosse”. Ecco cosa cambierà per quanto riguarda istruzione e scuola.

Didattica a distanza

Il nuovo Dpcm prevede per la scuola la didattica a distanza al 100 per cento alle superiori con la possibilità di salvare le attività di laboratorio e la presenza degli alunni con bisogni educativi speciali. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica […] in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata“.

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.

Obbligo mascherina e sospensione viaggi

La mascherina sarà obbligatoria a scuola per i bambini delle elementari e delle medie, anche quando sono seduti al banco. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.

Organi collegiali

“Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”.

Scuola e zone arancioni e rosse

Nelle zone arancioni e rosse definite nel nuovo Dpcm andranno a scuola gli alunni fino alla prima media. “Ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia […] e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata“. Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata e massima gravità e da un livello di rischio alto saranno consentiti gli spostamenti dei genitori per accompagnare i figli a scuola.

Concorso straordinario

C’è uno stop ai concorsi nella bozza del Dpcm. Uno stop momentaneo che riguarda anche il concorso straordinario le cui operazioni sono attualmente in via di svolgimento. Le prove già svolte, fanno sapere dal ministero, sono comunque valide.

Università

Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

