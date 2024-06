Esami di Maturità 2024, le tracce della prima prova scritta

Scopri il libro della giornalista e saggista Nicoletta Polla-Mattiot e perché è stato scelto tra le tracce della prima prova scritta dell'esame di maturità 2024

Rendiamo omaggio a Rita Levi Montalcini, attraverso una frase del libro "L'elogio dell'imperfezione", testo scelto come traccia di esame scritto alla maturità 2024.

Scopri "Quaderni di Serafino Gubbio operatore", il testo in prosa scritto da Luigi Pirandello e scelto per la prima prova scritta dell’esame di maturità 2024 in cui l'autore affronta i temi della macchina e dell'età contemporanea.

Scopri il significato della poesia "Pellegrinaggio" di Giuseppe Ungaretti, scritta durante la sua esperienza in trincea, un'esperienza al limite che lo ha portato ad una riflessione introspettiva alla ricerca del proprio io interiore.

Per augurare il meglio a tutti i maturandi in occasione della Maturità che inizia, dedichiamo loro una celebre frase dello scrittore Giuseppe Pontiggia sull'importanza della conoscenza per la formazione della propria persona