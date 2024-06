“Riscoprire il silenzio”, di cosa parla il libro di Nicoletta Polla-Mattiot

Il testo di Nicoletta Polla-Mattiot tratto dal libro “Riscoprire il silenzio. Arte musica e poesia, natura tra ascolto e comunicazione” è una delle tracce presenti all’interno della tipologia B “di testo argomentativo” scelto per la prima prova scritta della maturità 2024.

Scopriamo più da vicino il libro della giornalista e saggista Nicoletta Polla-Mattiot e perché è stato scelto in base alle tematiche affrontate nell’opera.

Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura fra ascolto e comunicazione

Sinossi del libro

Questo libro è un viaggio, un percorso ricco di pause e di fermate, che parte da una semplice convinzione: tacere è un’arte, con delle regole che si possono apprendere, trasmettere ed esercitare. E riscoprire il silenzio significa innanzitutto ricostruire un rapporto diverso con il tempo delle proprie esperienze. Un viaggio senza punti di arrivo e senza conclusioni, che si appaga del suo peregrinare percorrendo i più diversi territori di applicazione del silenzio, dalla letteratura all’arte, dalla musica alla psicoanalisi, dalla geografia all’antropologia, dal cinema al teatro. E le più diverse età, esigenze e fasi della vita: dall’infanzia all’adolescenza, alla maturità. Il valore del silenzio Questo libro rappresenta un invito a riflettere sul valore del silenzio in una società sempre più all’insegna del rumore e della frenesia, sia di vita sia a livello comunicativo: viviamo immersi in un mondo in cui notizie e stimoli esterni arrivano istantaneamente e da qualsiasi direzioni, senza darci la possibilità di fermarci a riflettere su cosa sai essenziale e cosa no.

Ecco quindi che l’esperienza della giornalista e saggista Nicoletta Polla-Mattiot diventa utile per riflettere sull’importanza di prendersi un momento tutto per sé fermandosi a riflettere, in silenzio appunto. L’autrice grazie ad un percorso culturale che spazia dall’arte alla musica, dalla poesia alla natura, sottolinea il valore dell’ascolto e della contemplazione, elementi fondamentali per la crescita personale e la comprensione della realtà intorno a noi.

La scelta di utilizzare quest’opera come spunto per la traccia B “di testo argomentativo” della prima prova scritta consente agli studenti di riflettere su uno dei temi di più forte attualità oggi: l’eccessiva presenza di stimoli ed informazioni che non ci consentono di concentrarci sull’essenziale, e quindi la necessità di ritagliarci degli spazi silenziosi in cui poter riflettere sulla nostra vita e ritrovare quel benessere interiore indispensabile per vivere in maniera autentica.

Nicoletta Polla-Mattiot

Nicoletta Polla Mattiot è una giornalista e saggista con oltre vent’anni di esperienza fra periodici e quotidiani. Ha iniziato a lavorare a La Stampa, poi La Repubblica e si è specializzata nella ideazione, progettazione e sviluppo di periodici femminili, quali Grazia (come condirettore), PerMe (come direttore) e, come direttore editoriale, ha contribuito all’ideazione e lancio del progetto WE-Women for Expo (la rete mondiale di donne sul tema Nutrire il Pianeta Energia per la Vita, di Expo2015) di cui è rimasta Ambassador fino alla conclusione dell’Esposizione Universale.

Attualmente dirige il mensile del Sole24Ore, How to Spend it, in partnership con il Financial Times ed è Coordinatore Scientifico del Master in Beauty Industry Management.

L’accademia del silenzio

Nel 2010 ha fondato con Duccio Demetrio l’Accademia del silenzio, scuola di pedagogia e comunicazione del silenzio: un luogo dove incontrarsi per condividere esperienze legate al silenzio. Uno spazio didattico dove esercitare le risorse terapeutiche e creative del silenzio contro l’inquinamento acustico, ma anche contro l’inquinamento esistenziale.

Un viaggio di ricerca, che parte da una semplice convinzione: che il silenzio è un’arte, che si può sperimentare, imparare e condividere. E che riscoprire il silenzio significa innanzitutto ricostruire un rapporto diverso con il tempo delle proprie esperienze.

La scuola nasce per diffondere una cultura e un’ecologia del silenzio, del rispetto dei luoghi e delle persone, del piacere di reimparare ad ascoltare: suoni, voci, natura.

