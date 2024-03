Zamora, il film di Neri Marcorè tratto dal romanzo di Roberto Perrone

La storia di un’amicizia imprevedibile tra un ragioniere e un campione di calcio. Parliamo di “Zamora“, film che segna l’esordio alla regia di Neri Marcorè in sala dal 4 aprile con 01 e tratto dal libro omonimo di Roberto Perrone. Il volume uscirà in una nuova edizione, edito da HarperCollins.

Zamora

Nella sua vita fatta di abitudini consolidate, di piccoli gesti ripetuti in continuazione, Walter non si sentiva affatto solo. Viveva bene, con sua sorella Elvira nella grande casa lasciata in eredità dai genitori, pace all’anima loro, mancati da qualche anno. Non era un uomo brutto, anche se non si considerava interessante, non era ignorante, anche se non particolarmente colto. Era un ragioniere milanese di trentasei anni, abbastanza giovane da pensare di poter ancora mettere su una famiglia, ma non certo di immaginare una, seppur breve, carriera calcistica.

Il protagonista

Walter Vismara ha trentasei anni e fa il ragioniere in una piccola fabbrica tessile di Milano. La sua è un’esistenza tranquilla, fatta di piccoli gesti ripetuti: ogni giorno dietro a una scrivania per far quadrare i conti e la domenica un cinema o un teatro con la sorella Elvira.

Quando viene licenziato, però, quell’intimo universo di abitudini consolidate inizia a scricchiolare. La nuova azienda di guarnizioni presso cui si impiega è dinamica e moderna, ma il capo, il cavalier Tosetto, ha una vera e propria ossessione per il football, o meglio, per il fòlber, come dice lui. Ogni giovedì, sottopone i dipendenti a estenuanti allenamenti in vista dell’incontro dell’anno, la partita “scapoli-ammogliati” allo stadio Breda di Sesto.

Vismara odia il calcio, non sa niente di questo sport, e finisce sempre per fare il portiere.

Così, i colleghi iniziano a canzonarlo chiamandolo “Zamora”, come il leggendario giocatore del Real Madrid, che lui, naturalmente, non ha mai sentito nominare.

Tutte le settimane, il ragioniere neoassunto scende in campo per sottoporsi a quella pubblica umiliazione, ma è presto stanco delle battutine dei compagni e ancora di più della sua completa ignoranza in fatto di calcio. Non resta che seguire il consiglio della sorella: prendere “ripetizioni” da Giorgio Cavazzoni, ex portiere del Milan che ha dilapidato i guadagni di una brillante carriera in donne e alcol, ma forse l’unico in grado di aiutarlo.

Il cast del film

Oltre a Neri Marcorè nei doppi panni sia di regista sia di protagonista del film, il cast di Zamora può contare su diversi attori italiani di successo, alcuni dei quali celebri esponenti della comicità milanese: Alberto Paradossi, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni Esposito, Giacomo Poretti, Pia Engleberth, Giuseppe Antignati, Pia Lanciotti, Marco Ripoldi, Dario Costa, Giulia Gonella, Alessandro Besentini, Francesco Villa, Corinna Locastro, Massimiliano Loizzi, Davide Ferrario, Antonio Catania.

Il libro

Il film, diretto e interpretato da Neri Marcoré e prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema, è tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Perrone.

Pubblicato nel 2022 in prima edizione per Garzanti, in occasione dell’uscita del film di Neri Marcorè, lo splendido romanzo del compianto Roberto Perrone torna in libreria in una nuova edizione editata da Harper Collins per commuoverci e a farci sorridere con un’insolita e meravigliosa amicizia, e un giovane impiegato pronto a rimescolare tutte le carte.

Roberto Perrone

(Rapallo, 1957 – Milano, 2023) è stato uno scrittore e giornalista. Ha lavorato per tanti anni come inviato per il Corriere della Sera, scrivendo di svariati argomenti, dallo sport, alla cronaca, alla cucina.

La stessa versatilità e varietà di temi torna nelle sue opere letterarie, che spaziano da romanzi d’amore, a narrazioni sportive e di cucina, a libri per ragazzi e biografi e, fi no al suo approdo al noir, genere in cui si è distinto, diventandone uno dei più apprezzati autori italiani. Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita tra le colline liguri e Milano.

Per HarperCollins ha pubblicato i romanzi “Un odore di Toscano” e “La vita che non voglio”.

