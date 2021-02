Oggi è il compleanno di Michael Bolton, cantautore statunitense e vincitori di numerosissimi premi internazionali. Ricordiamo la sua canzone “When a man loves a woman”, composta e interpretata originariamente da Percy Sledge nel 1966. Tra le tante cover fatte, Michael Bolton ci ha regalato l’interpretazione più amata di tutti.

La storia di una cover di successo

When a man loves a woman è una canzone scritta e interpretata da Percy Sledge nel 1966. È stata posizionata alla posizione 54 della lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone, anche se il suo successo è stato determinato da Michael Bolton che ne registrò una cover nel 1991, facendo guadagnare a Bolton un Grammy Award per la Miglior interpretazione vocale maschile nel 1992.

Michael Bolton e l’amore di un uomo

La canzone di Michael Bolton ci parla del grande amore che un uomo può provare verso una donna. Racconta intimamente la parte emotiva, sensibile, vulnerabile di un uomo che ama senza freni e che è disposto a tutto. Una grande dichiarazione d’amore, accompagnata dalla voce calda e potente di Michael Bolton. Un successo che, ancora oggi, ci fa addentrare in emozioni potenti, intime dell’universo maschile. Un uomo quando ama, se ama forte, non conosce limiti. Qui la versione di Michael Bolton da riascoltare a tutto volume!

Testo della canzone

When a man loves a woman

Can’t keep his mind on nothin’ else

He’d trade the world

For the good thing he’s found

If she is bad, he can’t see it

She can do no wrong

And turn his back on his best friend

If he puts her down

When a man loves a woman

Spend his very last dime

And trying to hold on to what he needs

He’d give up all his comforts

And sleep out in the rain

If she said that’s the way, it ought to be

When a man loves a woman

I give you everything I’ve got

Trying to hold on to your precious love

And baby baby please don’t treat me bad

When a man loves a woman

Deep down in his soul

She can bring him such misery

If she is playing him for a fool

He’s the last one to know

Loving eyes can never see

Yes when a man loves a woman

I know exactly how he feels

‘Cause baby, baby

When a man loves a woman

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata