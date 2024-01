Adriano Celentano: “L’emozione non ha voce”, dedica d’amore vero

Adriano Celentano è una leggenda, un uomo in grado di reinventarsi sempre, donandoci il suo spessore artistico.

Celebriamo questo grande personaggio con L’emozione non ha voce (Io non so parlar d’amore), uno delle canzone più belle della musica italiana.

L’emozione non ha voce fu pubblicata nel 1999, il testo fu scritto da Mogol con la musica di Gianni Bella e l’arrangiamento di Fio Zanotti.

L’emozione non ha voce è un vero e proprio capolavoro, tanto da essere stato per 101 settimane consecutive nella top 50 della hit parade italiana, vendendo 2 milioni di copie.

Adriano Celentano un grande della musica italiana

Uno showman a tutto tondo che. Nacque il 6 gennaio 1938, ha compiuto 86 anni.

Le sue canzoni continuano ad emozionare ancora oggi, per la bellezza dei testi e per la sua interpretazione da grande uomo di spettacolo.

Un rivoluzionario, un uomo in grado di definire le mode di ogni tempo e tradurre in musica le sfaccettature del mondo

L’emozione non ha voce (Io non so parlar d’amore) di Adriano Celentano

Io non so parlar d’amore,

L’emozione non ha voce

E mi manca un po’ il respiro

Se ci sei c’è troppa luce

La mia anima si spande

Come musica d’estate

Poi la voglia sai mi prende

E si accende con i baci tuoi

Io con te sarò sincero

Resterò quel che sono

Disonesto mai lo giuro

Ma se tradisci non perdono

Ti sarò per sempre amico

Pur geloso come sai

Io lo so mi contraddico

Ma preziosa sei tu per me

Tra le mie braccia dormirai

Serenamente

Ed è importante questo sai

Per sentirci pienamente noi

Un’altra vita mi darai

Che io non conosco

La mia compagna tu sarai

Fino a quando so che lo vorrai

Due caratteri diversi

Prendon fuoco facilmente

Ma divisi siamo persi

Ci sentiamo quasi niente

Siamo due legati dentro

Da un amore che ci dà

La profonda convinzione

Che nessuno ci dividerà

Tra le mie braccia dormirai

Serenamente

Ed è importante questo sai

Per sentirci pienamente noi

Un’altra vita mi darai

Che io non conosco

La mia compagna tu sarai

Fino a quando lo vorrai

Poi vivremo come sai

Solo di sincerità

Di amore e di fiducia

Poi sarà quel che sarà

Tra le mie braccia dormirai

Serenamente

Ed è importante questo sai

Per sentirci pienamente noi

Pienamente noi