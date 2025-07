“La torre segreta delle aquile” di Marcello Simoni: intrighi normanni sotto il sole del Mediterraneo

Marcello Simoni inaugura una nuova, avvincente saga storica: “La dinastia perduta” (Newton Compton Editori) con “La torre segreta delle aquile”, un romanzo che parla di due famiglie pronte a tutto pur di sopravvivere. Un castello, un mistero, un legame destinato a cambiare il corso delle loro vite. Un romanzo che mescola intrighi, identità sospese, tensioni dinastiche e un’ambientazione di grande fascino.

“La torre segreta delle aquile”, un tuffo nel Medioevo più affascinante

“La torre segreta delle aquile”, dove la Storia si fonde con il mito e ogni ombra cela un tradimento, un amore impossibile o un mistero da scoprire.

Ci troviamo nel 1127: il barone Galgano e sua figlia Altruda attendono l’arrivo di tre fratelli normanni – Folco, Fresenda e il piccolo Abelardo – provenienti dalla contea di Évreux. Si ipotizza un matrimonio tra Folco e Altruda per cementare alleanze, ma ciò che si nasconde dietro la facciata diplomatico-familiare è un segreto profondo, celato nella torre più antica del castello di Sagitta.

Molto più di un romanzo storico

“La torre segreta delle aquile” è molto più di un romanzo storico. È un libro che trascina, pagina dopo pagina, con il passo veloce del romanzo d’avventura, il respiro del thriller e l’atmosfera visiva della grande narrativa europea.

Il mistero custodito nella torre diventa simbolo di ciò che è celato dietro le apparenze, nei rapporti tra uomini e donne, tra padri e figli, tra vinti e vincitori. Un gioco narrativo, quello si Marcello Simoni, in cui ogni dettaglio ha il peso di una minaccia: intrighi geopolitici, tensioni tra fedeli e pagani, alleanze strategiche e tradimenti si susseguono incessantemente. Un’atmosfera ricca, gestita da un ritmo incalzante che mantiene alta la suspense fino all’ultima pagina.

Il romanzo non si limita a restituire il colore di un’epoca: la vive dall’interno. Non c’è nostalgia romantica, ma la violenza, la strategia e la durezza del potere medievale, raccontate attraverso personaggi che cercano la propria strada in un mondo instabile e spietato. Le dinamiche tra Folco, giovane straniero coraggioso, e Altruda, donna intelligente e piena di contraddizioni, sono tra le più riuscite.

Scopriamo insieme chi è Marcello Simoni

Nato a Comacchio nel 1975, Marcello Simoni è uno degli autori italiani di maggior successo nel panorama del thriller storico. Ex archeologo e bibliotecario, con una laurea in Lettere e diversi saggi all’attivo, ha raggiunto la fama nel 2011 con “Il mercante di libri maledetti”, rimasto ai vertici delle classifiche per oltre un anno.

Marcello Simoni ha venduto più di due milioni di copie, è tradotto in 20 Paesi, e ha ricevuto premi prestigiosi come il Premio Bancarella (“Il mercante di libri maledetti”), il Premio Salgari, il Jean Coste e il Stampa Ferrara.

È considerato da molti critici il “Dumas del XXI secolo”, un autore capace di alternare rigore storico e ritmo coinvolgente, senza sacrificare la profondità psicologica, con un linguaggio accessibile ma documentato. E qualcuno ha persino scritto che è “più divertente di Umberto Eco”. Il suo stile è personale, capace di fondere romanzo di cappa e spada al giallo classico e alle suggestioni gotiche. Nei suoi romanzi, ogni dettaglio è documentato, ma la scrittura resta sempre fluida, ritmica, accessibile. Non c’è mai compiacimento erudito: c’è passione per la narrazione, e questo non fa che renderlo più amato sia da chi cerca evasione di qualità, sia da chi desidera una lettura storicamente fondata ma narrativamente coinvolgente.

Una saga che promette fuoco e sangue

Con “La torre segreta delle aquile”, Marcello Simoni inaugura una nuova serie letteraria: “La saga della dinastia perduta”. Un progetto ambizioso, che promette intrighi familiari, segreti inconfessabili, eredità contese e passioni pericolose. Un ciclo narrativo che farà felici non solo gli amanti del romanzo storico, ma anche chi cerca personaggi forti, ambientazioni potenti e una scrittura che non lascia scampo.