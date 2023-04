L’unicità di William Shakespeare attraverso le sue tragedie

William Shakespeare nasce il 23 aprile 1564 a Stratford-upon-Avon, sposa Anne Hathaway e hanno tre figli. Scrittore straordinario dell’età elisabettiana del teatro britannico, scrive 154 sonetti. Famoso per il Globe Theatre di Londra, il primo teatro all’aperto del periodo di Elisabettiano. Costruito per la prima volta nel 1599 dalla compagnia teatrale di Shakespeare, “The Lord Chamberlain’s Men“. Chiuso nel 1642 e ricostruito nel 1614.William Shakespeare muore a Stratford-upon-Avon nel 1616 all’età di 52 anni.

Un uomo ricco di esperienza artistica e grande sensibilità e ricchezza emotiva come William Shakespeare riesce a creare personaggi unici e senza tempo. Le sue storie, i suoi drammi e le sue tragedie, girano sempre sui temi universali dell’ amore, dell’odio, della vita e della morte, dettati tutti dal filo conduttore del “ Misunderstanding” …dell’ equivoco.

Di seguito alcune tragedie note di William Shakespeare:

Romeo e Giulietta

Due famiglie nobili, Montecchi e Capuleti, si contrappongono nella città di Verona. Sfortunatamente, Romeo, figlio di Montecchi, e Giulietta, figlia di Capuleti si innamorano l’uno dell’altro. Il problema è che le famiglie non accetteranno mai questa storia d’amore e Giulietta si finge morta, pur di fuggire dai programmi matrimoniali dei suoi genitori, con l’ intento di unirsi a Romeo.

Ma i piani falliscono a causa del tipico malinteso shakespeariano, ovvero Giulietta non riesce ad informare Romeo della sua falsa morte, quindi lui è profondamente triste perché pensa che Juliet sia morta. Il risultato è che Romeo beve del veleno per morire e Giulietta, dopo il suo risveglio, vede Romeo morto e si colpisce con un pugnale…così, questa volta muore davvero.

I temi principali di Amore e Morte, sono vissuti in maniera intensa dai due giovani, i quali vedono la morte, anche se fittizia, come unica via d’ uscita per vedere realizzato il loro amore. All’ interno della coppia, Giulietta si rivelerà una figura femminile dal carattere più forte e determinato del personaggio maschile di Romeo, che risulterà essere più romantico e fragile.

Purtroppo, le famiglie capiranno l’importanza dell’ amore dei due ragazzi, solo davanti alla scomparsa dei loro figli.

Amleto

Il re di Danimarca è morto e suo figlio, Amleto, non accetta la morte del padre. Inoltre, non accetta il fatto che il fratello di suo padre possa essere il marito di sua madre. Grazie alla rivelazione del fantasma di suo padre, Amleto sa che suo padre era stato ucciso da suo zio, per ottenere il trono.

A questo punto Amleto finge di essere pazzo, per poter agire contro lo zio e la madre. Amleto è giustificato perché considerato “fuori di testa” a causa delle sue sofferenze. Alla fine, durante un atto da lui organizzato, riesce a dimostrare la colpevolezza dello zio e il disprezzo della madre per il dolore del figlio. Per quest’ultimo motivo Amleto si sente profondamente tradito dalla madre.

Nel frattempo, Ofelia, che ama Amleto, si suicida per amore, perché pensa che la follia di Amleto sia dovuta a una nuova storia d’amore.

Anche in questa tragedia il punto centrale è l’equivoco shakespeariano, infatti gli altri personaggi non sanno che la follia di Amleto non esiste, ma è solo un modo per raggiungere lo scopo di Amleto, utilizzato per svelare la verità sulla morte del padre.

Il confronto e la poetica di William Shakespeare

Il tema di Amleto tratta di Vendetta e Morte, il tema di Romeo e Giulietta tratta di Amore e Morte, entrambi sono tragedie. Un altro punto in comune tra le due commedie di William Shakespeare è che sia Romeo che Amleto amano una ragazza. Entrambi i personaggi principali della storia non possono amare la ragazza perché, nel caso di Romeo, i Montecchi sono contro i Capuleti, nel caso di Amleto, non può amare la sua Ofelia, perché suo padre pensa che Amleto sia pazzo.

Altro tratto in comune è il “Malinteso”, sempre utilizzato da Shakespeare per sviluppare la trama dell’opera. Terzo punto in comune è il finale, cioè tutti i personaggi principali muoiono alla fine della storia, ma il motivo è diverso. In Amleto muoiono perché Amleto cerca di uccidere suo zio per vendetta. In “Romeo e Giulietta”, muoiono a causa del loro amore reciproco.

In generale, come possiamo vedere nelle commedie di Romeo e Giulietta e Amleto, i temi principali trattati da William Shakespeare sono: amore, morte, vendetta, tradimento, corouge, paura, follia, superbia, mancanza di buon senso, tragedia e incomprensione.

Questi temi sono sviluppati da personaggi specifici, che attraverso il loro linguaggio, le parole, l’atteggiamento, il gesto e il modo di vivere, mostrano in modo eccellente sulla scena le caratteristiche principali di ciascun tema.