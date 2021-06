Shall we dance, un film sull’amore e la danza

Stasera andrà in onda su Tv 8, alle 21:30, “Shall We Dance?” , una dolce commedia romantica che vede un cast stellare farci sognare tra passione e passi di danza. Jennifer Lopez, ci fanno immergere in una storia particolare, fatta di segreti e nuove emozioni, quelle in grado di trasportarci su strade che pensavo impercorribili. Un mix di humor e malinconia davvero irresistibile. Assolutamente da recuperare.

Un film che scalda il cuore e fa ballare

Shall We Dance? è un film del 2004 di Peter Chelsom, ed è ispirato alla pellicola giapponese del 1996 Vuoi ballare? – Shall We Dance?. Un rivisitazione americana di una delle commedie più apprezzate dagli appassionati del genere. Sicuramente da sottolineare, del film americano, è il cast stellare con gli attori protagonisti Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon.

La storia parte dal protagonista, John Clark (Richard Gere), un avvocato testamentario di Chicago con una vita apparentemente perfetta: ha una moglie che lo ama, due figli meravigliosi e successo sul lavoro. Con il passare del tempo, però, John si scopre sempre di più annoiato dalla routine e inizia a mettersi alla ricerca di qualcosa di diverso, in grado di fargli provare un brivido. L’occasione gli si presenta quando, una sera, scorge una bellissima ragazza che guarda fuori dalla finestra di una scuola di ballo con la stessa malinconia che prova lui; John, colpito, entra nella scuola e si iscrive impulsivamente ad un corso di danza. Inizia così una storia fatta di coppie strampalate, particolari, all’interno della sala da ballo, più nasce una forte complicità tra John e e Paulina, la famosa e misteriosa insegnante.

Staccare la spina e iniziare a ballare

Vedere questo film ci fa pensare alla leggerezza che, spesso, abbiamo bisogno di recuperare. Nella routine della nostra vita, nella pesantezza del lavoro, delle regole imposte dalla società, abbiamo bisogno di trovare un escamotage per spezzare, staccare la spina. Questo ci insegna il nostro protagonista John, interpretato da un affascinante Richard Gere. E ce lo insegna andando a prendere in considerazione la cosa più inaspettata per lui: la danza.

Ecco perché molto spesso dovremmo imparare a lasciarci andare, a credere nelle cose inaspettato, a buttarci un po’ di più nelle passioni strane, negli hobby controcorrente. Dovremmo imparare, anche semplicemente a partire da questo film, a credere un po’ di più nel nostro istinto. Perché se una cosa ci va di farla… La dobbiamo fare.

Qui, una delle scene più iconiche del film:

Colonna sonora

Essendo un film che parla di danza, impossibile non citare l’intera colonna sonora, che ci fa alzare dal divano e ci fa scatenare a tutto ritmo. I film che parlano di scuole di ballo, competizioni, o simili, hanno questo potere di farci entrare i passi, le intenzioni dei protagonisti, le note musicali nel sangue. Shall We dance fa così, con un’inedita Jennifer Lopez e un sorprendete Richard Gere.

Sway – Pussycat Dolls Santa Maria (Del Buen Ayre) – Gotan Project Happy Feet Espana Cani I Wanna (Shall We Dance) – Gizelle D’Cole e Pilar Montenegro Perfidia – Marc Russell: esecutore Dave Scheuer: esecutore Dan Hetzel: esecutore Richie Jones: esecutore, produttore Eric Kupper: esecutore John Altman: music arranger Alberto Domínguez: scrittore Ric Wake: produttore

Under the Bridges of Paris Moon River Andelucia Book Of Love – Peter Gabriel L Train I Could Have Danced All Night – Jamie Cullum Wonderland – Rachel Fuller Shall We Dance Let’s Dance – Mya

Stella Grillo