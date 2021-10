“Resta con me”, il film tratto da una drammatica storia vera

Il film

Oggi vogliamo proporvi un film d’amore e avventura. “Resta con me”, tratto dall’omonimo romanzo scritto proprio dalla protagonista, racconta la drammatica storia vera di due giovani ragazzi, Tami Oldham e Richard Sharp, impegnati in una traversata oceanica. L’amore che lega i due protagonisti è così forte da andare oltre la razionalità della realtà.

“Resta con me”, la trama

Cinque mesi prima dell’inizio della loro avventura, Tami e Richard si conoscono a Tahiti, lei è una giovane americana in cerca di avventure, lui un esperto skipper inglese. Tra i due nasce un amore profondo e intenso. A Richard viene dato l’incarico di portare un veliero da Tahiti a San Diego e lui chiede a Tami ad accompagnarlo in questo viaggio. Dopo i primi tranquilli giorni di viaggio, si scopre che un uragano è in arrivo, ma il tentativo di cambiare rotta è inutile. La tempesta li investe e distrugge l’imbarcazione, Richard resta gravemente ferito e Tami, senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo.

L’amore come arma di sopravvivenza

Il film sconvolge lo spettatore con un grande colpo di scena verso la fine. Una storia carica di angoscia e speranza, in cui la forza dell’amore è tanto potente da essere indispensabile per la sopravvivenza. Ciò che viene raccontato in “Resta con me” è una vicenda realmente accaduta nel 1983 in cui i due protagonisti, appassionati velisti, vengono travolti da una tempesta tropicale causata dall’uragano Raymond. La drammaticità degli eventi e il coraggio dimostrato per sopravvivere e l’assurdità delle circostanze rendono il storia quasi inverosimile finché alla fine del film vengono presentati i protagonisti reali.