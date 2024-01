“Ragazzo divora universo”, su Netflix la serie tv ispirata all’omonimo romanzo di Trent Dalton

Un giovane cresciuto nelle periferie di Brisbane negli anni ’80 affronta la dura realtà della vita e i pericoli costanti che minacciano la sua famiglia. E’ questo l’incipit di “Ragazzo divora universo“, la nuova serie Netflix disponibile dall’11 gennaio 2024 ed ispirata all’omonimo romanzo semiautobiografico di Trent Dalton.

Ragazzo divora universo

Eli Bell non è un ragazzino come tutti gli altri, la sua è un’esistenza decisamente complicata. Vive in Australia, a Brisbane, in una squallida periferia dove la malavita regna sovrana. Suo padre non si fa vivo da un bel po’, sua madre è una tossicodipendente e il patrigno uno spacciatore. August, il fratello maggiore, è un genio, ma ha deciso di non parlare più e comunica scrivendo nell’aria frasi sibilline.

L’adulto più affidabile è Slim, un noto malvivente famoso per essere riuscito a fuggire più volte da un carcere di massima sicurezza. È lui che si occupa, come un vero e proprio babysitter, dei fratelli Bell. Eli fa del suo meglio per sopravvivere in quel mondo caotico. Ha solo dodici anni, ma con un’anima antica e la mente di un adulto cerca di seguire il cuore, imparare a essere una brava persona e realizzare il suo sogno: diventare un famoso giornalista.

Un giorno, però, Eli e August trovano, dietro l’anta di un armadio di casa, un misterioso ripostiglio. Dentro c’è uno sgabello e sullo sgabello uno strano telefono rosso. Il telefono squilla, e da quel momento la vita di Eli Bell viene catapultata in un’avventura decisamente rischiosa che lo porta al cospetto di Tytus Broz, il più pericoloso spacciatore della città. Eppure c’è qualcosa di ancora più pericoloso che lo attende: sta per innamorarsi, e questo sconvolgerà definitivamente il suo universo…

“Ragazzo divora universo” racconta la storia di come sia possibile amare qualcuno che ha ucciso. Di come è possibile amare qualcuno che ti ha ferito profondamente. È una storia per coloro che non ci credono, per coloro che invece ci credono e per i sognatori. Ogni anima persa può essere ritrovata. Ogni destino può essere cambiato. Il male può trasformarsi in bene. L’amore conquista ogni cosa.

Il romanzo semiautobiografico

La serie tv Netflix è tratta dall’omonima opera semiautobiografica di Trent Dalton uscita nel 2020, in cui l’autore ci regala un romanzo folle, tragico e meraviglioso. Un caso editoriale anticonformista e coraggioso, che ha dominato per anni le classifiche e da cui è stata tratta una grande serie Netflix. Il libro uscirà in un’edizione aggiornata in libreria dal 12 gennaio.

Una storia che parla di fratellanza, famiglia, scoperta dell’amore, della più strana e genuina delle amicizie. E di un telefono rosso nascosto in un ripostiglio.

Come nasce l’opera di Trent Dalton

Ricostruiamo per tappe, dall’idea della scrittura dell’opera fino all’approdo all’interno del catalogo Netflix, la storia che ruota intorno a “Ragazzo divora universo”,

Natale 2016

Trent Dalton, giornalista australiano con un’infanzia complicata, sta aiutando sua madre a riordinare. E mentre guardano la figlia di Trent che balla, la madre afferma: “Nonostante le pessime scelte e anche le buone, non cambierei niente di quello che ho fatto, perché tutto mi ha portato qui, a guardare questa bambina che amo più di ogni altra cosa”. In quel momento Trent decide di scrivere Ragazzo divora universo.

Febbraio 2018

Dopo lunghi mesi di scrittura, Ragazzo divora universo vede la luce. HarperCollins Australia decide di pubblicarlo.

Aprile 2018

Ragazzo divora universo è il fenomeno editoriale della Fiera di Londra. Viene comprato in 34 paesi dopo agguerrite aste.

Luglio 2018

Il romanzo esce in Australia e sbaraglia tutti i record in pochissimi giorni, scalando le classifiche.

Autunno 2019

Vengono acquistati i diritti cinematografici per una serie TV.

Marzo 2020

Ragazzo divora universo arriva finalmente nelle mani dei lettori italiani.

Gennaio 2024

Netflix manda in onda la serie TV con un lancio in grande stile.

L’autore

Trent Dalton, pluripremiato giornalista del The Weekend Australian Magazine, vive a Brisbane. “Ragazzo divora universo” è il suo primo romanzo. Nel catalogo HarperCollins è pubblicato anche “Tutti i bagliori del cielo”.

