Oroscopo dei libri 2023 per il segno dei Gemelli

Nuovo segno da analizzare per l'oroscopo dei libri 2023: ecco cosa accadrà per i nati sotto il segno dei Gemelli e i consigli di lettura da parte dell'astrologa Loredana Galiano.

È arrivato il tanto atteso momento di leggere il nuovo oroscopo dei libri 2023! Ecco cosa accadrà per i nati sotto il segno dei Gemelli e i consigli di lettura da parte dell’astrologa Loredana Galiano.

Oroscopo per i Gemelli: 21/05 – 21/06: verso un nuovo benessere alternativo

Le vostre tre parole d’ordine:

“ostinata contentezza; incantesimo; un tesoro nascosto”

Oroscopo sul fronte affettivo e sentimentale

Con Venere a vostro favore per gran parte dell’anno vivrete intense storie d’amore. Complicità scanzonata, ironia, sguardi intensi ed intriganti vi consentiranno di sedurre ed essere sedotti. Sia che siate single o in coppia trascorrerete dei istanti di pura attrazione, grandi emozioni e intensi momenti di grande gratificazione. Ci saranno molte soddisfazioni e batticuori improvvisi. Le vostre giornate saranno pieni di incontri, di flirt e di attrazioni. L’estate sarà splendida, tranne per qualche imprevisto, potrete finalmente dire di mettere al primo posto le vostre emozioni del cuore, mettendo da parte le ragioni della vostra testa e accorciando il vostro distacco mentale. Scoprirete quanto sarà bello lasciarvi andare e abbandonarsi tra le braccia del vostro partner. Spegnete il cellulare, tablet e pc, si ballerà tutta la notte!

Sul fronte professionale

L’oroscopo di quest’anno preannuncia che potreste avere una battuta d’arresto, causa un aspetto ostile di Saturno, che vi suggerisce di rallentare e di rivedere tutti i vostri piano lavorativi. Saprete trarre il meglio da queste situazioni che, richiederanno tempo e maggiore organizzazione, una maggiore revisione dei conti. Sarebbe meglio ridurre gli impegni. Non sarete soli, avrete per gran parte del periodo la compagnia di Venere, che vi sosterrà in modo positivo e fiducioso nelle vostre decisioni.

Vi capiteranno tanti piccoli colpi di fortuna sul lavoro e riuscirete a portare a termine i vostri progetti in men che non si dica. Con un Nettuno dispettoso sul lavoro scoprirete di avere un intuito pazzesco da avere delle idee geniali da stupire tutti i vostri colleghi e i vostri soci. Farete maggiore attenzione alle illusioni, alle promesse non mantenute, agli abbagli di contratti da milioni di euro. Seguirete le vostre ambizioni professionali per guadagnare quanto serve per trascorrere un anno sereno.

Il vostro portafortuna sarà il quadrifoglio, il portafortuna per antonomasia, quello più classico e tradizionale da regalare. È di ottimo auspicio a tutto tondo, regala sogni propiziatori se lo mettete sotto il cuscino, realizza i buoni propositi se lo conservate e lo portate sempre con voi.

Il vostro colore dell’anno sarà il viola, il colore che vi aiuterà a trovare quella indipendenza fisica ed emotiva. È il colore della rinascita spirituale, è il colore della metamorfosi, del mistero e della magia, vi aiuterà a trovare saggezza.

Oroscopo dei libri per i Gemelli

Per questo oroscopo dei libri, se siete del segno del Gemelli, vi consigliamo di leggere “Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi”

Ecco la trama di uno dei libri più amati degli ultimi anni:

In Giappone c’è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa, circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra che bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta l’unica parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata andare via la persona che non bisognava perdere. Si narra che con un semplice gesto tutto possa cambiare.

Ma c’è una regola da rispettare, una regola fondamentale: bisogna assolutamente finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non tutti hanno il coraggio di entrare nella caffetteria, ma qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può accadere. Qualcuno si siede su una sedia con davanti una tazza fumante. Fumiko, che non è riuscita a trattenere accanto a sé il ragazzo che amava. Kotake, che insieme ai ricordi di suo marito crede di aver perso anche sé stessa. Hirai, che non è mai stata sincera fino in fondo con la sorella. Infine Kei, che cerca di raccogliere tutta la forza che ha dentro per essere una buona madre.

Ognuna di loro ha un rimpianto. Ognuna di loro sente riaffiorare un ricordo doloroso. Ma tutti scoprono che il passato non è importante, perché non si può cambiare. Quello che conta è il presente che abbiamo tra le mani. Quando si può ancora decidere ogni cosa e farla nel modo giusto. La vita, come il caffè, va gustata sorso dopo sorso, cogliendone ogni attimo.