New York, un viaggio attraverso i 4 luoghi cult di “Friends”

A oltre 25 anni dal debutto, Friends rimane una delle serie più amate della televisione, con milioni di fan nel mondo e una generazione, che è stata segnata da Friends così come la precedente lo era stata da Happy Days. Ancora oggi, “Friends” continua a essere un successo mondiale, seguito in televisione e nei servizi di streaming.

La New York di Friends, ecco i 4 luoghi cult

La quasi totalità delle vicende narrate in Friends si svolge nelle vie di New York e in particolare a Manhattan. Ecco, suggeriti da Made, alcuni luoghi cult della serie per un itinerario indietro nel tempo.

Il palazzo

Il famoso palazzo dove vivevano i ragazzi, la tappa n.1 per i fan della serie tv, si trova nel quartiere di Greenwich, all’incrocio tra Bedford e Grove street. Sebbene gli interni fossero ricostruiti in set fotografici, non mancavano nella serie le inquadrature dell’esterno del loro palazzo, realmente in città! A pochi passi dal palazzo, percorrendo Bedford street fino all’incrocio con Christopher street, si può trovare il piccolo teatro Lucille Lortel Theater in cui Joey si è esibisce nella terza stagione.

Central Perk

Altro luogo storico è il Central Perk, il bar dove i ragazzi si trovano tutti i giorni per parlare delle loro vicende. Il luogo non esiste davvero nella realtà, ma il 7 settembre è stato inaugurato un pop up store a tema a Soho, dove è stato allestito il set del mitico bar.

Washington Square

Washington Square è la zona in cui sono ambientate gran parte delle vicende di Friends: nella serie capita spessissimo di vedere scorci dei palazzi con le celebri scalinate antincendio e l’arco al centro di Washington Square Park è senz’altro una delle immagini più famose del programma.

Grand Army Plaza

Qui, si concentrano un gran numero di palazzi facilmente ricollegabili alla serie: la Pulitzer Fountain, al centro della piazza, ha ispirato la famosa fontana della sigla di Friends e il Plaza Hotel è la location per la festa di fidanzamento di Monica e Chandler.

