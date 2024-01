“Sara non piangere” di Pino Daniele, la canzone di un padre alla figlia

Non dimentichiamo che il 4 gennaio è la data della scomparsa di Pino Daniele, morto nel 2015 a causa di un infarto.

Noi lo vogliamo ricordare mettendo ilm centro le donne e le ragazze. Tutte le figlie nessuna esclusa non deve mai più vivere la follia e la violenza assassina.

Il pezzo è contenuto nell’album Medina del 2001 e mette in evidenza l’amore protettivo del padre.

Il titolo originale era semplicemente Sara. Nel 2008 con l’uscita della raccolta Ricomincio Da 30 la canzone viene indicata con il nuovo titolo Sara non piangere.

Lo scorso anno troppe ragazze sono rimaste vittime di violenza. Troppe ragazze hanno perso il sorriso.

Quest’anno speriamo che le cose possono cambiare. Nessuna “Sara” deve più piangere. Tutte le ragazze e le donne meritano di vivere sorridendo.

Sara non piangere la canzone di Pino Daniele (Il testo)

Sara… non piangere

Tienimi chiuso dentro questa stanza

Rompi i tuoi giochi contro l’arroganza del mondo

Che è pieno di…

Cose inutili da fare

Cose inutili da dire

Quante cose inutili abbiamo nella testa

Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night

Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night

Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night

Sara… devi crescere

Imparerai a guardare il cielo

Ad inseguire un sogno vero

Nelle cose della vita

Cose inutili da fare

Cose inutili da dire

Quante cose inutili abbiamo nella testa

Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night

Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night

Sei cosi fragile

Sei cosi fragile

Sara, Sara…

Sara, Sara…

Cose inutili da fare

Cose inutili da dire

Quante cose inutili abbiamo nella testa

Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night

Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night

Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night

Sara, Sara…

Sara, Sara…

Cose inutili da fare… yeah, yeah

Cose inutili da dire

Quante cose inutili abbiamo nella testa

Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night

Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night

Ma il tuo sorriso resta… In the middle of the night