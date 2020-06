“I will always love you”, una dedica all’amore che finisce

Scritta da Dolly Parton nel 1974, “I will always love you” è una delle canzoni d’amore più famose di tutti i tempi. Dolly Parton la compose, avendo in mente il suo mentore, Porter Wagoner, con il quale stava cessando i rapporti lavorativi. Nel 1974 Martin Scorsese inserì il brano cantato da Dolly Parton come sottofondo di una sequenza del film “Alice non abita più qui”. Ma la grande popolarità del pezzo arriva nel 1992, quando Whitney Houston lo interpreta per la colonna sonora del film “Guardia del corpo”, diventando il singolo più venduto nella storia da una cantante donna.

Una canzone d’addio

Considerata una delle canzoni d’amore più belle e struggenti di sempre, “I will always love you” racconta quel momento doloroso in cui si dice addio a una persona che abbiamo amato. L’io non è in questo caso costretto ad allontanarsi dalla persona amata, ma sceglie di farlo, nonostante l’amore che sente, consapevole che il futuro riserva per loro un altro destino. Un addio che non lascia traccia di rabbia o rancore, ma che si nutre invece di un amore infinito e profondissimo, destinato a rimanere vivido, nonostante l’imminente separazione.

La traduzione

Se io

dovessi rimanere,

finirei solo per intralciare la tua via

quindi andrò via

ma io so che

penserò a te ad ogni passo della

mia strada

E io…

per sempre

ti amerò, oohh

per sempre

amerò te

te

mio caro, te

mmm-mm

Dolci e amari

ricordi

questo è tutto quel che porto con me,

quindi addio,

per favore non piangere

sappiamo entrambi che io non sono quel di cui

tu hai bisogno

E io…

ti amerò per sempre

io…

ti amerò per sempre

tu, ooh

Spero

che la vita ti tratti con gentilezza

e spero

che tu abbia tutto ciò che sognavi

e ti auguro gioia

e felicità

ma soprattutto

ti auguro di amare

E io…

ti amerò per sempre

io…

ti amerò per sempre

E io…

ti amerò per sempre

io…

ti amerò per sempre

Io, io ti amerò per sempre

tu…

ti amerò per sempre

caro ti amo

per sempre

per sempre

amerò

te…

Oooh

Ooohhh

