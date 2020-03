Dieci canzoni da ascoltare per sentirci uniti nella lotta contro il Coronavirus

Sin dall’antichità alla musica sono attribuiti potere straordinari. Dalla lira che suonava Orfeo, in grado di incantare persino gli animali e la natura, fino al rock and roll che ha liberato un’intera generazione dai tabù del passato. La musica è, da sempre, il balsamo ai nostri mali, il veicolo attraverso cui liberare l’energia che è in noi. Ma la musica può essere anche preghiera e raccoglimento, soprattutto in momenti come questi. Vi proponiamo, quindi, una playlist di 10 canzoni da ascoltare per sentirci uniti e forti nella lotta contro il Coronavirus.

Il mondo – Jimmy Fontana

Composta nel 1965 da Jimmy Fontana, la canzone “Il mondo” è un inno alla Terra, alla sua bellezza e vitalità. L’immagine del globo che fluttua nell’universo, seguendo inarrestabile la sua orbita, ci ricorda l’origine e il miracolo della vita.

Heal the World – Michael Jackson

Grandi artisti hanno affidato alla musica il difficile compito di “essere gentile”, cioè di ingentilire con il suo messaggio di pace gli animi di chi ascolta. E la canzone “Heal the world” di Michael Jackon ne è un esempio.

La canzone del Sole – Lucio Battisti

Composta nel 1971, “La canzone del sole” è uno dei brani più belli mai scritti da Lucio Battisti. Fu il singolo più venduto del 1971 e ancora oggi è considerato uno dei pezzi simbolo della canzone italiana nel mondo.

Here comes the sun – Beatles

Il sole cantato dai Beatles diventa il simbolo di una rinascita, l’esemplificazione perfetta di un’umanità che si affaccia al presente con speranza e fiducia nel domani. La sua bellezza ha fatto sì che nel 1977 l’astronomo Carl Sagan proponesse di includere la canzone nella Registrazione d’Oro della sonda spaziale Voyager 1 per rappresentare la specie umana di fronte a un eventuale extraterrestre.

Nel blu dipinto di blu – Modugno

Volare finalmente liberi e oltre il sole nel cielo azzurro e da lì godersi la visione del mondo rimpicciolito. La canzone, nata da un sogno d’infanzia, fu interpretata magistralmente da Modugno sul Palco di Sanremo del 1958. Noi la inseriamo a pieno titolo fra le dieci canzoni da ascoltare per sconfiggere il Coronavirus.

La libertà – Giorgio Gaber

Una canzone per riflettere su cosa significhi essere libero, proprio oggi quando improvvisamente la nostra sospirata libertà sembra venire meno. Per Gaber, essere libero non significa vivere in solitudine, fuori dalla società: la libertà non deve essere fine a se stessa, ma deve essere condivisa. Perché libertà è partecipazione!

Azzurro – Adriano Celentano

Scritto da Paolo Conte e interpretato da Adriano Celentano, “Azzurro” è entrata subito nell’immaginario collettivo degli italiani, diventando uno dei pezzi più cantati all’estero, assieme a Nel blu dipinto di blu.

L’anno che verrà – Lucio Dalla

Nonostante le difficoltà e le tensioni che viviamo in questo momento, quello di Dalla vuole essere un messaggio di speranza, una possibilità per tutti di guardare con nuovi occhi all’anno che verrà per un mondo dove “si farà l’amore ognuno come gli va”.

Andrà tutto bene – Zecchino d’Oro

Fra le dieci canzoni da ascoltare per sconfiggere il Coronavirus, c’è ‘Andrà tutto bene’, la canzone che lo Zecchino d’Oro ha scelto di regalare, in questi giorni di isolamento, alle bimbe e ai bimbi di tutta Italia. Il brano è ideato dall’Antoniano, con la collaborazione musicale di Alessandro Visintainer.

Hallelujah – Leonard Cohen

Per tutte le persone che in questo momento stanno lottando contro l’emergenza Coronavirus, vi proponiamo una canzone che è anche una preghiera. Un inno alla vita, alle sue gioie e sofferenze. Hallelujah è diventata un inno, una consolazione e una preghiera, ed è stata cantata da tutti, proprio tutti, da Bob Dylan agli U2.

