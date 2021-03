Lucifer 5 su Netflix: ecco la data di uscita della serie tv

La seconda parte della serie TV Lucy FER cinque, finalmente una data di uscita! Dopo mesi di attesa, i numerosi Fan, stavano aspettando questo momento. La serie con Tom Ellis nei panni del Diavolo uscirà il 28 maggio, quando Netflix rilascerà gli otto episodi finali della quinta stagione, a cui seguirà poi una sesta ed ultima.

Il successo della serie

All’inizio la quinta stagione doveva essere composta da soli 10 episodi, ma successivamente sono diventati sedici. Così, le prime otto, sono state rilasciate sulla piattaforma nell’agosto 2020. Oggi, finalmente, abbiamo anche la data di uscita della seconda parte, annunciata da lo stesso Tom Ellis. Questa serie, in fondo, è rinata proprio grazie al forte entusiasmo del pubblico. La serie era stata cancellata dopo la terza stagione su Fox, ma Netflix, esaudendo le richieste dei fan, l’ha rinnovata e prolungata.

I fan avevano persino attuato la campagna social #SaveLucifer.

Tom Ellis, il protagonista, ha rilasciato queste dichiarazioni sui secondi 8 episodi:

“Quando Dio arriverà seguirà molto caos. Riprendiamo letteralmente due secondi da dove eravamo rimasti nella prima parte. Amenadiel è assolutamente umiliato dal fatto che Dio l’abbia visto comportarsi in quel modo con i suoi fratelli perché, essendo il più anziano, dovrebbe essere davvero quello che dà l’esempio. E non lo stava facendo!”

La sesta stagione di Lucifer

È stata annunciata anche la sesta, ed ultima, stagione di Lucifer! Non sono ancora trapelate molte anticipazioni e, sicuramente, si potrà fare qualche ipotesi solo dopo aver visto gli episodi della quinta stagione. Le riprese, rimandate anche a causa della pandemia, sono iniziate il 6 ottobre. Joe Henderson ha twittato così a riguardo: “Oggi è il primo giorno delle riprese della sesta stagione di Lucifer! Sono molto felice che abbiamo concluso la quinta stagione e lavoreremo come non mai per finirla e farla uscire su Netflix! Grazie al nostra fantastico cast e alla troupe per aver lavorato sodo e in sicurezza per assicurare un finale fantastico!!”

È stato il diavolo a farcelo fare. Lucifer tornerà per una sesta e ultima stagione. Ultima ultima eh. pic.twitter.com/T2Ovjb29OZ — Netflix Italia (@NetflixIT) June 23, 2020

