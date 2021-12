“Lo schiaccianoci e i quattro regni”, il film ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann

Il film

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” è un film del 2018 diretto da Lasse Hallström e tratto dal racconto “Lo schiaccianoci e il re dei Topi” di E. T. A. Hoffmann e dal balletto di Čajkovskij. La storia rappresenta uno dei grandi classici di Natale e questa è il suo ultimo adattamento cinematografico.

“Lo schiaccianoci e i quattro regni”, la trama

Il padrino Drosselmeyer è il più vecchio e fidato amico del signor Stahlbaum. Come ogni vigilia di Natale, il ricco uomo d’affari e sua figlia Clara si riuniscono con gli altri ospiti a casa di Drosselmeyer per partecipare alla magnifica festa che il giocattolaio indice tutti gli anni. Durante i consueti festeggiamenti però, avviene un fatto insolito: seguendo per gioco un filo dorato, la giovane Clara viene condotta in un mondo magico e sconosciuto, diviso in quattro reami incantati. Scortata dal valoroso soldato Philip e da una banda di arzilli topini, la bambina attraversa i paesaggi imbiancati del Paese dei fiocchi di neve, le terre variopinte del Paese dei fiori e infine i villaggi del Paese dei dolci.

Una nuova versione ancora più fiabesca

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” mescola abilmente il racconto di Hoffmann alle musiche del balletto di Čajkovskij. L’intera vicenda si svolge durante la notte della Vigilia di Natale e la giovane Clara, che si scoprirà essere legittima erede di un mondo incantato, dovrà trovare il coraggio e la determinazione per liberare il Quarto regno dalla malvagia figura di Madre Cicogna. In questa riscrittura fedele e allo stesso tempo innovativa, la Disney ha voluto costruire più che una principessa, una vera e propria eroina che con il suo cuore puro riuscirà a rimettere ordine in quel mondo magico in cui si ritrova senza una vera spiegazione. Una storia commovente e avventurosa carica di tutta la magia del Natale.

Alice Turiani