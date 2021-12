“Last Christmas”, un film per sognare e riflettere sul senso della vita

film natalizi

Il Natale si sta avvicinando e il film che vogliamo proporvi inerente alle feste è “Last Christmas”, una pellicola del 2019 diretta da Paul Feig che racconta la storia di una giovane ragazza a cui la vita ha dato una seconda possibilità.

“Last Christmas”, la trama

Kate è una ragazza di origine jugoslava che vive a Londra con la famiglia e lavora come elfo in un negozio di decorazioni natalizie. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una cantante famosa, ma la vita si è imposta duramente intralciandole la strada. L’anno precedente, infatti, la ragazza ha rischiato di morire per un grave problema al cuore che l’ha costretta ad un trapianto. Un giorno, per caso, al lavoro incontra Tom, un bel ragazzo praticamente perfetto. Frequentandosi, Tom inizia a vedere attraverso la barriera difensiva eretta da Kate e il loro rapporto si apre alla fiducia e porta la giovane a mostrare il suo vero talento e a raccontare la vicenda che l’ha quasi uccisa.

Un film per riflettere

“Last Christmas” è un film divertente e allo stesso tempo drammatico. La bravura dei protagonisti riesce in un certo senso a coprire la pesante storia che si cela alle spalle della giovane e Kate che, con un po’ di goffaggine e davvero poca fortuna, fa il possibile per realizzare il suo sogno di diventare una cantante famosa. La vita però sembra remare contro di lei, prima la malattia che quasi la uccide, poi lo sfratto, un provino musicale dove viene umiliata senza motivo e una famiglia con un po’ di problemi rendono la quotidianità di Kate molto difficile. Finché un giorno quella stessa vita le presenta Tom. “Last Christmas” è in grado di far ridere e piangere in equal misura.

Alice Turiani