L’eccezionale vita di Artemisia Gentileschi in un docufilm

E’ già uscito su Amazon Prime Video Il docufilm “Artemisia Gentileschi, Pittrice Guerriera”, da oggi disponibile anche su VatiVision. VatiVision è la nuova piattaforma streaming del vaticano, strutturata sul modello Netflix. Su questa piattaforma i film si pagano singolarmente, per noleggio o acquisto. Avendo come obiettivo quello della divulgazione di film e documentario di carattere culturale e artistico, non poteva mancare questa importante pellicola che ripercorre la vita e la storia della Gentileschi.

La grande Artemisia Gentileschi

Il Docufilm narra della grande pittrice del ‘600 Artemisia Gentileschi, la prima donna a essere ammessa in un’Accademia di disegno, divenendo la prima donna artista italiana ad avere una carriera internazionale. Ai suoi committenti si rivolgeva dicendo «Farò vedere a vostra Signoria Illustrissima quello che sa fare una donna…»

Oltre ad essere una donna con una fortissima carica emotiva, Artemisia era una donna che credeva in Dio e aveva anche una grande forza spirituale. Questo è stato scoperto nella raccolta della sua corrispondenza epistolare con collezionisti e personalità dell’epoca (tra cui anche quella con Galileo Galilei, giacché era diventata sua amica). Nelle sue tele, ancora oggi, possiamo notare una profonda vena mistica. Una forza unica che solo certi capolavori possono sprigionare, anche circa quattro secoli dopo.

Il nuovo Docufilm sulla pittrice

Il docufilm, diretto da Jordan River e che vede protagonista nei panni di Artemisia l’attrice Angela Curri, emoziona grazie al coinvolgimento emotivo che si muove parallelamente alla vita dell’artista. All stesso tempo la narrazione passa attraverso i più grandi capolavori della Gentileschi. Quest’opera cinematografica è stata pluripremiata a livello internazionale vincendo: il premio Best Docudrama al Global Nonviolent Film Festival 2020, USA; Festival Internazionale Visioni dal Mondo – Panorama Italiano 2020; Migliore Documentario al XXIV Terra di Siena International Film Festival 2020; premio European Cinematography Awards 2020, finalista al Los Angeles Cinematography Awards, USA. Girata in altissima definizione e con un grande rigore storico, grazie al docufilm siamo in grado di ripercorrere fedelmente i suoi capolavori.

Le opere di Artemisia Gentileschi

Nel documentario, racconto biografico della celebre pittrice, si propone un viaggio onirico tra i suoi capolavori, oggi conservati nei più importanti musei del mondo: dal Detroit Institute of Arts al Columbus Museum of Art in USA, dal Palazzo Reale di Madrid al Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg di Berlino alla Galleria Spada di Roma), nonché in collezioni private, come il ‘David and Goliath’, datato 1639, scoperto di recente a Londra grazie al noto restauratore britannico Simon Gillespie. Quest’ultimo, in questo docufilm, ha concesso un’intervista esclusiva, spiegando e raccontando la scoperta di questa incredibile artista. Oltre a questa, sono presenti le interviste ad Alessandra Masu (Storica dell’arte, specializzata nel Rinascimento e nel Barocco Italiano) e ad Adriana Capriotti (Storica dell’arte moderna, direttrice della Galleria Spada, MiBACT).

