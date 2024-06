“L’attimo fuggente”, un film inno alla libertà di pensiero

Share on Email

Stasera 28 giugno su Canale 27 alle ore 12:15 va in onda “L’attimo fuggente”, probabilmente uno dei film più belli mai interpretati dal grande attore Robin Williams. La maestria dell’attore stava proprio nella sua capacità di interpretare ruoli comici con la stessa intensità di quelli più drammatici riuscendo sempre ad emozionare. “L’attimo fuggente” ne è un grande esempio.

L’attimo fuggente

La trama

Nel 1959 John Keating, insegnante di letteratura, viene trasferito nel collegio maschile Welton, nel Vermont. Keating ha un approccio didattico originale che spinge gli alunni a distinguersi dagli altri e a seguire la propria strada e insegnando la forza della poesia come espressione del sentimento dell’uomo. L’insolito comportamento dell’insegnante incuriosisce lo studente Neil Perry, un ragazzo incapace di confrontarsi col padre.

Keating continua con il suo originale metodo d’insegnamento, che però indispettisce gli altri docenti, e il suo entusiasmo sembra contagiare i ragazzi che riportano in vita un gruppo “clandestino” di poesia, la Setta dei Poeti Estinti, che avevano scoperto esistere già negli anni in cui il professore era studente e della quale era stato il fondatore.

La forza dell’entusiasmo

Il film “L’attimo fuggente” rappresenta un inno all’educazione, alla libertà di pensiero e ha come caposaldo l’entusiasmo. Una caratteristica capace di smuovere gli animi più dormienti. La figura interpretata da Robin Williams è di fondamentale importanza, tutti gli insegnanti dovrebbero, infatti, avere lo stesso amore di John Keating nei confronti di questa professione così delicata.

La potenza di questo film ha fatto sì che restasse nella storia del cinema, sia per la bravura degli interpreti, sia per il messaggio che trasmette. Una pellicola anticonformista su un metodo di insegnamento diverso che mette al centro della didattica gli studenti e non i risultati che riescono ad ottenere.

Oh capitano. mio capitano!

In un scena celeberrima del film, gli studenti omaggiano il professore interpretato da Robin Williams salendo in piedi sui banchi e recitando questi versi celebri di Walt Whitman.

O Capitano! mio Capitano! il nostro viaggio tremendo è terminato;

la nave ha superato ogni ostacolo, l’ambìto premio è conquistato;

vicino è il porto, odo le campane, tutto il popolo esulta

Walt Whitman scrisse la poesia, dopo la notizia dell’assassinio di Abraham Lincoln. La nave di cui si parla, infatti, vuole rappresentare gli Stati Uniti d’America. Il viaggio tremendo richiama gli orrori della guerra di secessione americana. Il capitano della nave, che muore sul ponte di comando, rappresenta proprio Lincoln.

Una frase che non può che spingere ad andare avanti. A non lasciarsi cogliere dallo sconforto, perché il traguardo arriva sempre. Non bisogna mai smettere di andare avanti, di guardare oltre. Ed è questo il più bell’insegnamento che il professor John Keating, costretto a lasciare la scuola, ha lasciato ai suoi ragazzi.

© Riproduzione Riservata