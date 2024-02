Il 18 febbraio 1940 nasceva Fabrizio De André. il poeta degli “ultimi”, il cantautore che ha saputo ben interpretare pregi e difetti della società: le canzoni di Fabrizio De André sono per la maggior parte contraddistinte dalla denuncia sociale, in cui la gente semplice assurge spesso a simbolo di purezza, in contrasto con i borghesi benpensanti, ritratti come figure piatte e sterile.

Ricca di spunti di riflessioni legate all’attualità, ed in particolare ai conflitti bellici purtroppo protagonisti in giro per il mondo, è dei testi più celebri del panorama musicale italiano interpretati da Fabrizio De André: “La guerra di Piero”.

“La guerra di Piero”, la canzone di Fabrizio De André Dormi sepolto in un campo di grano

non è la rosa non è il tulipano

che ti fan veglia dall’ombra dei fossi,

ma sono mille papaveri rossi. «Lungo le sponde del mio torrente

voglio che scendan i lucci argentati,

non più i cadaveri dei soldati

portati in braccio dalla corrente.» Così dicevi ed era d’inverno

e come gli altri verso l’inferno

te ne vai triste come chi deve

il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso

lascia che il vento ti passi un po’ addosso,

dei morti in battaglia ti porti la voce,

chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava

con le stagioni a passo di giava

ed arrivasti a varcar la frontiera

in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l’anima in spalle

vedesti un uomo in fondo alla valle

che aveva il tuo stesso identico umore

ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora

e dopo un colpo sparagli ancora

fino a che tu non lo vedrai esangue,

cadere in terra a coprire il suo sangue. «E se gli sparo in fronte o nel cuore

soltanto il tempo avrà per morire

ma il tempo a me resterà per vedere

vedere gli occhi di un uomo che muore.» E mentre gli usi questa premura

quello si volta ti vede ha paura

ed imbracciata l’artiglieria

non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento

e ti accorgesti in un solo momento

che il tempo non ti sarebbe bastato

che la tua vita finiva quel giorno

e non ci sarebbe stato ritorno. «Ninetta mia, crepare di Maggio

ci vuole tanto troppo coraggio.

Ninetta bella, dritto all’inferno

avrei preferito andarci in inverno.» E mentre il grano ti stava a sentire

dentro le mani stringevi il fucile,

dentro la bocca stringevi parole

troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano

non è la rosa non è il tulipano

che ti fan veglia dall’ombra dei fossi

ma sono mille papaveri rossi.

Lottare per la pace

Fondamentale per il raggiungimento ed il mantenimento della pace sono anche gli intellettuali e gli artisti che, come Fabrizio De André e del resto moltissimi altri nel corso dei secoli, si sono spesi, a volte anche a discapito della loro vita, per la lotta alla violenza e alla guerra. “La guerra di Piero” costituisce un esempio di quelle canzoni che, immortali, restano impresse nell’immaginario collettivo e aiutano a tenere viva la memoria di quanto orrenda e tragica sia l’esperienza bellica.

Non è solo nazione contro nazione, ma uomo contro uomo, esseri umani che si privano della loro umanità e attaccano, uccidono i loro simili. Non esiste tragedia più grande di questa. Lottare per la pace significa anche non smettere di ricordare. Canzoni, poesie ed opere d’arte restano i nostri fari nella notte buia.

Fabrizio De André

Fabrizio Cristiano De André , noto come Fabrizio De André, è nato a Genova il 18 febbraio 1940 e si è spento a Milano il 11 gennaio 1999. Cantautore considerato uno dei più importanti, influenti e innovativi del panorama italiano italiani, è conosciuto anche con l’appellativo di Faber che gli dette l’amico Paolo Villaggio, con riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castell, oltre che per l’assonanza con il suo nome.

In quasi quarant’anni di carriera De André ha inciso quattordici album in studio, più alcune canzoni pubblicate solo come singoli e poi riedite in antologie. Molti dei testi delle sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute, e sono considerate da alcuni critici vere e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dai primi anni Settanta e da ricevere gli elogi anche di grandi nomi della poesia come Mario Luzi. Fabrizio De André è considerato anche uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, oltre che una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, che gli sono valsi l’appellativo di “cantautore degli emarginati” o “poeta degli sconfitti”. De André ha venduto 65 milioni di dischi nella sua carriera, guadagnando un posto nella classifica degli artisti italiani di maggior successo. La rivista Rolling Stone Italia, inoltre, ha inserito il suo disco “Creuza de mä” al quarto posto nella classifica dei migliori album italiani.

