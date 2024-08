Famiglia all’improvviso, la storia di un padre che impara ad amare la figlia

Stasera, lunedì 12 agosto, andrà in onda in tv, su La1, il film “Famiglia all’improvviso“, pellicola del 2016 diretta da Hugo Gélin. Si tratta del remake del film messicano “Instructions Not Included” (2013). Tra i protagonisti, Gloria Colston, Omar Sy, divenuto famosissimo dopo il film “Quasi amici” e Clémence Poésy.

Se avete voglia di guardare qualcosa di dolce, malinconico e profondo che tocchi i temi della genitorialità e della crescita personale, questo è il film che dovreste vedere questa sera.

Famiglia all’improvviso, la trama

Samuel vive una vita spensierata nel sud della Francia, lontano da ogni responsabilità, fino al giorno in cui una vecchia fiamma, Kristin, riappare lasciandogli inaspettatamente una bambina, Gloria, sostenendo che sia sua figlia.

Sconvolto e impreparato, Samuel parte per Londra nel disperato tentativo di restituire la bambina a Kristin, ma senza successo. Ritrovatosi solo e con una neonata tra le braccia, Samuel decide di reinventarsi per diventare il padre che Gloria merita.

Tra lavori improvvisati e sfide quotidiane, Samuel scopre in sé una forza e una dedizione che non avrebbe mai immaginato, trasformando una vita caotica in un’avventura piena di amore e di scoperte.

Padre e figlia, un legame speciale

Passano così otto anni in cui padre e figlia diventano sempre più affiatati, inseparabili e felici.

Samuel, che nel frattempo, grazie all’amico Bernie, si è fatto una notevole fama come stuntman, impara ad essere padre e adatta la sua vita alle nuove esigenze di Gloria, senza però mai imparare l’inglese.

Si scopre che una grave malattia sta per portare via uno dei due. Alla notizia, Samuel sente di doversi preparare, ma è anche determinato a fare in modo che Gloria non lo sappia. Un giorno Kristin si ripresenta nuovamente nelle loro vite, determinata a riavere sua figlia.

Cercando di avere l’affidamento della bambina, la donna dà inizio a una battaglia legale che vede inizialmente Samuel come vincitore, finché Kristin non effettua un test di paternità…

Curiosità sul film

Remake del film messicano Instructions Not Included, la pellicola è stata diretta nel 2016 dal regista francese Hugo Gélin. A curare la colonna sonora è stato, invece, Mychael Danna, compositore che nel 2013 si aggiudicò un Premio Oscar per Vita di Pi. Il film, che ha riscosso un enorme successo in Patria, ha totalizzato, solo in Italia, ben 6,7 milioni di euro.

Hugo Gélin ha scelto di dedicarsi a “Famiglia all’improvviso” non appena ha avuto le prime notizie riguardo alla trama: il regista, infatti, è molto attratto dal binomio cinematografico che unisce l’adulto e il bambino. Questa sceneggiatura, perciò, risultava perfetta per lui, del tutto nelle sue corde. Leggendola per la prima volta, gli sono venuti in mente film come “La vita è bella” e “Alla ricerca della felicità”.

Infine, vi riveliamo una curiosità che riguarda l’attrice che impersona Kristin, la madre di Gloria: Clémence Poésy sarà per voi una vecchia conoscenza se siete appassionati di Harry Potter. Si tratta, infatti, dell’attrice che ha impersonato l’ammaliante Fleur Delacour in “Harry Potter e il Calice di Fuoco”, la quarta pellicola della saga che racconta il Torneo Tre Maghi.

“Instructions Not Included”, il film a cui si ispira “Famiglia all’improvviso”

La pellicola francese non è nata da una sceneggiatura originale, bensì dall’adattamento di “Instructions not included”, film di produzione messicana uscito nelle sale cinematografiche nel 2013 con la regia di Eugenio Derbez.

Il lungometraggio, approdato in Italia nel giugno 2014, ha incassato oltre 100 milioni di euro soltanto fra Stati Uniti e Messico. Distribuito anche nelle sale spagnole e brasiliane, ha riscosso un enorme successo.

