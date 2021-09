“Cuori ribelli”, il film d’amore che racconta temerarietà e coraggio

Il film

Questa sera su Iris, canale 22, andrà in onda il film “Cuori ribelli”. Una pellicola del 1992 di Ron Howard interpretata da due giovani Nicole Kidman e Tom Cruise che racconta la corsa alla terra degli Stati Uniti del 16 settembre 1816.

“Cuori ribelli”, trama

Joseph e Shannon sono due giovani irlandesi che decidono di migrare negli Stati Uniti in un periodo economico molto precario per il loro paese. Joseph proviene da una povera famiglia che si vede incendiare la casa perché non riesce più a pagare l’affitto. Shannon, invece, figlia dei proprietari dell’immobile, vuole scappare in America per allontanarsi definitivamente dalla famiglia. Arrivati nel nuovo mondo dopo un lungo e faticoso viaggio in nave, i due giovani vengono subito travolti dalle difficoltà e, per non destare scandalo, saranno costretti a fingersi fratello e sorella. La speranza di iniziare una nuova vita, però, mantiene alto il loro spirito ribelle e combattivo che verrà messo alla prova da diverse disavventure.

Amore e temerarietà

La natura opposta dei due personaggi è l’ingrediente da cui parte tutto il significato del film. Una natura differente che sfocia però in un desiderio comune di nuove possibilità, riscatto e giustizia. Con la sua abilità, Ron Howard riesce a catturare i dettagli di queste personalità incorporandoli perfettamente con due giovani grandi attori. Un sentimento condiviso di ribellione che porterà i protagonisti ad una svolta dovendo però affrontare numerose situazioni avverse. Il film, tratto da uno scritto di Howard e Bob Dolman, si divide in tre grandi atti ambientati rispettivamente in Irlanda, a Boston e in Oklahoma, momento che culmina proprio con la storica Corsa per la terra del 16 settembre del 1816.