Ricomincio dall’amore, una commedia romantica e un po’ malinconica

Stasera su canale La5 andrà in onda il film “The Rebound – Ricomincio dall’amore”, una commedia romantica americana del 2009 diretta da Bart Freundlich, con Catherine Zeta Jones e Justin Bartha nei panni dei protagonisti.

La trama del film

“Ricomincio dall’amore” racconta la storia di Sandy che dopo aver scoperto che il marito la tradiva, grazie a un video ricordo del compleanno di suo figlio, decide di lasciare la periferia e di trasferirsi in centro. Sandy affitterà un appartamento che si trova sopra un bar che inizierà a frequentare, e lì conoscerà e diventerà amica di Aram, un dipendente del bar, anche lui divorziato. Aram è stato abbandonato dalla moglie, che lo aveva usato solo per ottenere la cittadinanza americana.

Subito dopo Sandy deciderà di assumere Aram come babysitter, visto che lei sarà costretta a tornare a lavorare per la prima volta dopo la nascita dei suoi figli. Col passare del tempo i due si avvicineranno sempre di più e inizieranno anche a frequentarsi.

E’ vero amore?

Questa commedia romantica pone al pubblico la domanda: è vero amore o solo un ripiego momentaneo? Si, perché il titolo originale del film “rebound” tradotto in italiano significa “rimbalzo”. Alla fine di una relazione distruttiva può capitare di andare a cercare (e trovare) qualcuno che costituisca l’occasione per un rimbalzo, qualcuno cioè con il quale non sia ben chiaro il livello di coinvolgimento e che sia utile per ritornare a provare di nuovo una sensazione amorosa. Ed è questo ciò che diventano, almeno nella prima parte del film, l’uno per l’altra Aram e Sandy.

Ricomincio dall’amore, alcune curiosità

Ricomincio dall’amore è uscito in alcuni cinema del mondo nel 2009 incassando circa 21,7 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia il film è arrivato direttamente in televisione e non è mai uscito al cinema.