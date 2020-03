Dieci film da vedere sul divano mentre sei in isolamento

Abbiamo chiesto ai nostri lettori quali sono i film che non smetterebbero mai di rivedere. Impossibile elencarli tutti, così abbiamo raccolto per voi i più gettonati in assoluto. Ecco, dunque, i dieci film che potete rivedere in questi giorni a casa insieme ai vostri cari. Non vi resta che preparare bibite e popcorn ( a ognuno il suo sacchettino, mi raccomando) e gustarvi in tranquillità un bel film.

Dieci film da vedere

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno

Le vite di vari personaggi nell’America degli anni 30. L’amicizia e l’amore come una cura contro le insidie della vita moderna. Quattro donne, quattro storie e due generazioni a confronto. Liberamente ispirato al romanzo di Fannie Flagg.

Disponibile su Google Play Film

Dirty Dancing

La diciassettenne Baby è costretta a trascorrere le vacanze estive in un resort a Catskils insieme alla sua famiglia. Jhonny, un istruttore di danza, la sceglie per partecipare con lui a un importante spettacolo e tra i due nasce una storia d’amore.

Su Netflix

Come eravamo

Fra i dieci film da vedere in questi giorni, la pellicola “Come eravamo”. Katie Morosky è un ebrea politicamente attiva, incontra Hubbell Gardiner, un giovane ragazzo irresponsabile. Anni dopo, sulla scia della seconda guerra mondiale, si incontrano di nuovo e, nonostante le ovvie differenze che li distinguono, decidono di sposarsi.

Forrest Gump

Seduto sulla panchina alla fermata dell’autobus di Savannah, Forrest Gump racconta con voce lenta della propria incredibile vita e dei problemi mentali e fisici che si porta dietro dalla nascita.

Netflix e Infinity TV

Il favoloso mondo di Amelie

La scoperta di un tesoro dimenticato aiuta una cameriera parigina a mettere in discussione la propria vita e a modificare la storia di coloro che la circondano.

Google Play Film

Quasi amici

Philippe (François Cluzet) è un ricco tetraplegico in cerca di un badante. … Ma in breve i due iniziano ad instaurare un bellissimo rapporto: Driss si pone verso Philippe senza preconcetti a differenza di tutti gli altri, facendogli dimenticare del suo problema fisico.

Nuovo cinema paradiso

La storia dell’amore per il cinema e la vita del giovane Salvatore: la forte amicizia con Alfredo, il proiezionista del piccolo teatro del paesino di provincia in cui vive, la scoperta degli affetti, la terra di Sicilia.

Jane Eyre

La giovane orfana Jane Eyre, appena uscita dal collegio di Lowood, trova lavoro come istitutrice nella tenuta dell’inquieto Rochester, del quale si innamora. Tratto dal romanzo di Charlotte Brontë.

Le pagine della nostra vita

In una casa di riposo un uomo racconta ad una donna la storia di un grande amore tra due giovani nella North Carolina degli anni quaranta.

Disponibile su Netflix

Il miglio verde

Il miglio verde è il percorso che i condannati a morte compiono dalla propria cella al luogo dell’esecuzione. Durante il 1935, la vita di Paul Edgecombe, capo guardia in una prigione, cambia quando nell’istituzione giunge John Coffey, un gigante di colore accusato di aver massacrato due bambine.

Disponibile su Google Play Film

