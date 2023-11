10 serie tv da vedere a Novembre 2023

Con l’arrivo di novembre, l’aria si fa più fresca e le giornate si accorciano, lasciando spazio a serate avvolte dalla pioggia e dalla brezza autunnale. Così, mentre l’autunno lascia il passo all’inverno, il mese di novembre si fa carico di prepararci per l’atmosfera natalizia imminente, con i primi segni di festività che si intravedono qua e là.

10 serie tv da non perdere a Novembre 2023

È il momento perfetto per avvolgersi in una coperta calda e concedersi qualche ora di intrattenimento televisivo di qualità. Ecco perché vi proponiamo dieci nuove serie TV, appena sbarcate sulle principali piattaforme di streaming, per accompagnare le vostre serate autunnali e lasciarvi catturare da storie avvincenti e coinvolgenti.

Unwanted: Ostaggi Del Mare – prima stagione dal 3 novembre su Sky Atlantic e Now

Nella nuova produzione originale di Sky, liberamente ispirata a “Bilal” di Fabrizio Gatti, assistiamo a una gigantesca nave da crociera diretta verso il Nord Africa che soccorre i sopravvissuti di un barcone carico di migranti africani. Il brusco confronto tra i passeggeri della nave da crociera e i migranti aggiunge un livello di durezza alla cruda realtà, soprattutto quando questi ultimi decidono di prendere il controllo e cambiare rotta. Nel cast multilingue, troviamo Marco Bocci e Jessica Schwarz.

The Buccaneers – prima stagione dall’8 novembre su Apple TV+

Durante gli ultimi decenni del XIX secolo, le “Buccaneer” sono le giovani figlie dei nuovi ricchi americani. Nonostante i loro sforzi, rimangono belle e ribelli nonostante le migliori istitutrici inglesi. Sono in viaggio per Londra con un obiettivo preciso: conquistare un aristocratico povero ma di classe per realizzare un matrimonio perfetto. Questa storia è tratta dall’omonimo romanzo di Edith Wharton.

Robbie Williams – docuserie dall’8 novembre su Netflix

Questa docuserie è divisa in quattro parti e traccia la carriera e la vita personale dell’artista britannico di maggior successo di tutti i tempi. Il venticinquesimo anniversario della sua carriera da solista è il momento giusto per esplorare il suo mondo. Gli autori hanno avuto accesso a centinaia di ore di filmati intimi e inediti dai suoi archivi personali che coprono tre decenni, offrendoci una visione esclusiva di Robbie Williams e dei suoi lati meno conosciuti.

SuburrÆterna – prima stagione dal 14 novembre su Netflix

Il sequel altamente atteso della serie tv “Suburra: Nel Mondo di Mezzo” è finalmente arrivato. Cinaglia, interpretato da Filippo Nigro, ha cercato di raccogliere l’eredità di Samurai e, insieme a Badali, continua a gestire gli affari criminali della città con l’aiuto di Adelaide e Angelica. Spadino, interpretato da Giacomo Ferrara, è costretto a fare ritorno per ristabilire l’equilibrio in una città in totale caos.

The Crown – prima parte della sesta stagione dal 16 novembre su Netflix

La serie tv dedicata alla storia di Elisabetta II si sta avviando verso la sua conclusione. In questi primi episodi dell’ultima stagione, esploriamo la relazione tra la principessa Diana e Dodi Fayed fino alla loro tragica fine. Nel frattempo, il principe William cerca di adattarsi nuovamente alla vita a Eton, mentre la sovrana riflette sulla portata della sua eredità in vista del suo Giubileo d’oro imminente.

Squid Game: La Sfida – prima stagione dal 22 novembre su Netflix

Un gruppo di 456 concorrenti partecipa a un coinvolgente reality show ispirato all’omonima serie tv coreana, con l’obiettivo di vincere un incredibile premio in denaro di 4,56 milioni di dollari. La loro determinazione, le strategie e le alleanze verranno messe alla prova mentre i concorrenti vengono eliminati uno dopo l’altro, anche se non in modo permanente.

007: Road to a Million – prima stagione dal 10 novembre su Prime Video

Debutta il primo reality game ispirato all’epica saga di James Bond, ma al centro di questa nuova produzione non troverete agenti segreti, bensì nove coppie di persone comuni pronte a intraprendere un’avventura globale attraverso una serie di sfide ispirate alle indimenticabili gesta dell’agente 007. In palio c’è un premio di 1.000.000 di sterline che cambierà le loro vite. La narrazione degli episodi sarà affidata a Brian Cox, noto per il suo ruolo in Succession.

Tutta la luce che non vediamo – miniserie dal 2 novembre Netflix

Tratta dall’acclamato romanzo vincitore del premio Pulitzer, questa miniserie è stata creata da Shawn Levy, noto per il suo lavoro in Stranger Things e Deadpool 3. La storia segue le vicende di Marie-Laure, una giovane ragazza francese non vedente, e di suo padre, Daniel LeBlanc. Insieme, sono costretti a fuggire da una Parigi sotto l’occupazione nazista per impedire che un leggendario diamante cada nelle mani dell’oppressore. Quando giungono a St. Malo e si rifugiano presso un solitario zio, devono condurre una vita clandestina, fino a quando Marie-Laure non si innamora di un giovane soldato tedesco. Il cast include talenti come Aria Mia Loberti, Mark Ruffalo e Hugh Laurie.

Nuovo Santa Clause cercasi – seconda stagione dal’8 novembre su Disney+

Torna la seconda stagione dell’originale serie tv Disney+ intitolata “Alla Ricerca del Nuovo Santa Claus,” che riporta nuovamente in scena Scott Calvin (interpretato da Tim Allen) e la sua famiglia. Dopo le avventure vissute nei film degli anni Novanta, i nostri protagonisti sono tornati al Polo Nord in vista dell’approcciarsi della nuova stagione natalizia, ma li aspettano nuove emozionanti sfide e, soprattutto, un nuovo erede al trono di Babbo Natale.

The Curse– prima stagione dall’11 novembre su Paramount+

Questa rivoluzionaria serie tv, con Emma Stone, Nathan Fielder e Benny Safdie nei ruoli principali, esplora come una presunta maledizione metta in crisi il rapporto di una coppia appena sposata, che cerca di avere un figlio, mentre lavora su un nuovo show incentrato sulla ristrutturazione di case.

