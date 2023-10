5 Serie Tv da vedere tutte d’un fianto che vi terranno incollati allo schermo

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

La disponibilità di Netflix, Disney+ e altre piattaforme di streaming online consente di guardare la televisione per lunghi periodi senza interruzioni. E così, quello che era un passatempo, è diventato un vero e proprio fenomeno: il binge-watching, ovvero la scelta di guardare una serie tv per un periodo di tempo superiore al consueto, in particolare la visione di diversi episodi consecutivamente, senza soste.

Perciò, visto che il fenomeno è stato lungamente studiato, soprattutto dopo la pandemia, abbiamo chiesto alla nostra community quali sono le serie tv che tengono maggiormente attaccati allo schermo.

Rimanere incollati alle serie tv

Si sa, gli spettatori spesso fanno binge-watching utilizzando servizi di streaming online come Netflix o Disney+ che permettono agli utenti di guardare più stagioni di uno show televisivo o numerosi film di una serie. Con un servizio come Netflix, il binge-watching non solo è facile da fare, ma è spesso incoraggiato.

Quando un episodio finisce, Netflix inizia automaticamente a riprodurre l’episodio successivo senza che lo spettatore debba intervenire. L’inizio automatico dell’episodio successivo porta spesso a guardare molti episodi in una sola volta, il cosiddetto binge-watching.

Il binge-watching non è limitato ai programmi televisivi. È possibile guardare qualsiasi serie video, ad esempio una serie di film con sequel, come la serie di Harry Potter o Il Signore degli Anelli, o una serie di video su YouTube. Il binge-watching descrive il comportamento, non ciò che si guarda. I servizi di streaming hanno reso semplice il fenomeno ma non sono l’unico modo per farlo.

L’evoluzione del binge-watching con le serie tv

Prima dei servizi di streaming come Netflix o Amazon Prime, il binge-watching non era così accessibile. Prima dei servizi di streaming, era necessario avere una copia fisica di ciò che si voleva guardare.

Fare binge-watching di una serie televisiva significava acquistare un’intera stagione di episodi in un cofanetto DVD per guardarli tutti di fila in un breve periodo. Ad esempio, un DVD della prima stagione di Friends, la sitcom di successo, costa circa dieci dollari; l’intera serie di DVD costa più di cento dollari.

Un’altra alternativa all’acquisto dei cofanetti di una serie televisiva era quella di registrare lo show mentre gli episodi andavano in onda all’ora prevista in televisione, utilizzando un videoregistratore, che oggi sembra una tecnologia superata.

Tradizionalmente, i programmi televisivi seguono un calendario di uscita di un episodio a settimana, quindi riuscendo a registrare diversi episodi o un’intera stagione utilizzando un videoregistratore e poi guardare tutto in una volta.

È ovvio che, superando tutto ciò, le nuove tecnologie rendono il compito del binge-watching più facile che mai.

Le serie tv da vedere tutte d’un fiato

Abbiamo chiesto alla nostra community quali sono le serie tv che tengono maggiormente attaccati allo schermo. Queste son state le cinque serie più nominate in assoluto.

Peaky Blinders

“Peaky Blinders” è una serie tv britannica ambientata a Birmingham, in Inghilterra, durante l’era post-Prima Guerra Mondiale. La serie segue la storia della famiglia Shelby, nota come i “Peaky Blinders”, che è composta principalmente dai fratelli Tommy, Arthur e John Shelby. Ecco una trama generale della serie: La serie inizia nel 1919, quando la famiglia Shelby, guidata da Tommy Shelby (interpretato da Cillian Murphy), gestisce una gang criminale conosciuta come i Peaky Blinders.

Il nome deriva dalla pratica di cucire rasoi nelle falde dei loro cappelli, che utilizzano come armi. Tommy Shelby è l’ambizioso capo della famiglia e il cervello dietro le operazioni criminali dei Peaky Blinders. La sua abilità nell’organizzare attività illegali, come il contrabbando di alcolici e il gioco d’azzardo, attira l’attenzione delle forze dell’ordine, in particolare dell’ispettore capo Campbell (interpretato da Sam Neill).

La serie esplora le lotte di potere tra i Peaky Blinders e altri gruppi criminali rivali, nonché le tensioni con le autorità locali. Inoltre, vengono esaminati i rapporti familiari all’interno dei Shelby, con segreti, tradimenti e rivalità che creano una complessa dinamica familiare.

Vis a Vis

Vis a vis è una serie tv spagnola co-ideata dal creatore de La casa di carta Álex Pina. Il thriller racconta la storia di Macarena Ferreiro (interpretata da Maggie Civantos), un’ingenua giovane donna che, innamorata del suo capo, è indotta da lui a commettere diversi crimini di manipolazione e appropriazione indebita nell’azienda in cui lavora.

Scoperta e arrestata, Macarena affronta lo shock emotivo della vita dietro le sbarre a Cruz del Sur, nonché il complicato rapporto con le altre detenute, inclusa la pericolosa Zulema Zahir (Najwa Nimri), condannata all’ergastolo per omicidio, furto, possesso di armi e associazione a banda armata.

Mentre in carcere la protagonista comprende ben presto che l’unico modo per sopravvivere alla probabile lunga detenzione è abbracciare il cambiamento, fuori, la sua famiglia cerca di mettere le mani su un grande quantitativo di denaro nascosto da qualche parte, al fine di pagare la cauzione. Ai loro tentativi si oppone però il fidanzato di Zulema, determinato a trascinare i Ferreiro in un incubo terrificante.

Il resto del cast include Berta Vázquez nel ruolo di Riccia, una detenuta che si innamora di Macarena; Alba Flores de La Gitana, la migliore amica di Zulema, innamorata perdutamente di Riccia; María Isabel Díaz Lago di Sole, una delle detenute più anziane di Cruz del Sur, molto legata a Macarena; Marta Aledo (Élite) della tossicodipendente Tere; e Laura Baena di Antonia.

Stranger Things

Stranger Things è una serie tv statuniente ambientata nell’Indiana degli anni ’80, nella tranquilla cittadina di Hawkins. Il drama sci-fi racconta la storia di un gruppo di quattro ragazzini nerd e delle loro famiglie, la cui vita è sconvolta da strani fenomeni che portano alla scomparsa di uno di loro, il dodicenne Will Byers.

Tornando a casa in bicicletta dopo aver giocato con i suoi amici, Will si accorge di essere inseguito da uno strano essere. Contemporaneamente si verifica un altro bizzarro evento, l’arrivo in città di una ragazzina con i capelli rasati, Undici (Millie Bobby Brown), fuggita da un laboratorio segreto, l’Haekins National Laboratory, approfittando della confusione generata dalla morte di un ricercatore, ucciso da una misteriosa creatura.

La sparizione di Will sconvolge tutta la comunità, a partire dalla famiglia composta dalla madre single Joyce (Winona Ryder) e dal fratello maggiore Jonathan , e dai suoi amici fraterni: Mike Wheeler , Dustin Henderson e Lucas Sinclair. Le forze dell’ordine si mettono alla ricerca del ragazzo scomparso, guidate dal Capo Jim Hopper, un uomo burbero e con un passato familiare difficile che possiede però un gran senso di giustizia ed è deciso a ritrovare Will.

Durante la sua fuga dal laboratorio, Undici incontra i componenti del gruppo che sono partiti alla ricerca del loro amico e, trovandola così disorientata, decidono di nasconderla a casa di Mike, dove la ragazza mostra loro i suoi incredibili poteri telecinetici e comunica di sapere chi, o meglio, cosa ha rapito Will e dove si trova, nel Sottosopra, offrendosi di aiutarli a ritrovarlo.

Le regole del delitto perfetto

Le regole del delitto perfetto è una serie tv thriller giudiziaria che segue la vita di Annalise Keating (Viola Davis), un brillante avvocato penalista di Filadelfia, nonché stimata professoressa della cattedra di diritto penale alla Middleton University. La donna è per deformazione ed obbligo professionale sempre schierata dalla parte dei peggiori criminali ed il suo successo è dovuto al fatto che non si è mai fermata davanti a nulla per difendere i suoi assistiti, nel bene e nel male.

Per offrire un’esperienza sul campo, e contemporaneamente sfruttare le abilità dei migliori aspiranti avvocati del paese, la professoressa Keating sceglie ogni anno cinque fra i suoi più promettenti studenti per assisterla nei suoi casi. Durante la prima stagione il gruppo di giovani prescelti, i “KeatingFive”, è composto dal visionario e tormentato Wes Gibbins (Alfred Enoch), dall’ambiziosa e preparatissima Michaela Pratt (Aja Naomi King), dall’ambiguo ed arrivista Connor Walsh (Jack Falahee), dal ricco ed acculturato Asher Millstone (Matt McGorry) ed infine dalla brillante Laurel Castillo (Karla Souza).

Attraverso la partecipazione ad uno scottante caso che li riguarda tutti, ossia l’omicidio della studentessa Lila Stangard, i giovani aspiranti avvocati si trovano coinvolti a tutto tondo nella vita professionale e personale della loro professoressa diventando custodi dei suoi segreti e testimoni delle sue azioni ed omissioni. Grazie al coinvolgimento personale del loro capo nel caso, i Keating Five si rendono conto di quanto possa essere imprevedibile la vita di un avvocato penalista e di quanto la donna sia, nel bene o nel male, la loro unica via d’uscita.

Mercoledì

Mercoledì è una serie tv statunitense basata su Mercoledì Addams, l’iconico personaggio de La famiglia Addams. Creata dagli ideatori di Smallville Alfred Gough e Miles Millar, e diretta dal maestro delle favole dark Tim Burton, la serie, un giallo con toni investigativi e soprannaturali, ripercorre gli anni di Mercoledì (interpretata da Jenna Ortega) come studentessa presso la Nevermore Academy, lo stesso istituto un tempo frequentato dai suoi genitori Gomez e Morticia Addams (Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones).

Seguiamo i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità paranormali, di sventare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la comunità locale e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima. Tutto questo mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore.

© Riproduzione Riservata