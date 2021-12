“10 giorni con Babbo Natale”, l’esilarante commedia natalizia tutta italiana

Il film

Questa sera su Canale 5 andrà in onda “10 giorni con Babbo Natale” un film del 2020 diretto da Alessandro Genovesi che racconta le peripezie di una famiglia in vacanza che, casualmente, incontra Babbo Natale.

“10 giorni con Babbo Natale”, la trama

Carlo, disoccupato che si occupa dei figli, vive una vita insoddisfacente accanto alla moglie Giulia, alla quale viene offerta una promozione pochi giorni prima di Natale. Dovendosi recare in Svezia per accettare il lavoro, la coppia, assieme ai tre figli – la piccola Bianca, il preadolescente e simpatizzante di estrema destra Tito e l’ambientalista Camilla – decide di passare il Natale insieme compiendo il viaggio sul vecchio camper di famiglia. Una volta superato il confine con l’Austria, la famiglia investe uno strano uomo che è convinto di essere Babbo Natale, e decide di dargli un passaggio. Inizierà così un’assurda convivenza tra le strette “mura” del camper con direzione finale Stoccolma o forse la Lapponia.

Un film di buona compagnia

“10 giorni con Babbo Natale” non è il classico cinepanettone, ma un’esilarante commedia natalizia tutta italiana in grado di far trascorrere all’intera famiglia una serata all’insegna della magia del Natale e delle risate. La pellicola è il sequel del film “10 giorni senza mamma”, uscito l’anno precedente e vede il ritorno dell’intero cast con l’aggiunta di Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. Il punto forte del film è proprio il cast con un’alchimia incredibile mossa soprattutto dalla grande capacità di improvvisazione comica di Fabio De Luigi. Un altro punto di forza è sicuramente la veridicità della situazione familiare dei Rovelli che, nonostante le difficoltà, non fanno mancare ai loro figli l’amore.

Alice Turiani