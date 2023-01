Tempo e buoni propositi, un pensiero di Seneca per ripartire

Ritornare alla routine dopo le feste è sempre un momento di emozioni contrastanti: da un lato siamo un po’ malinconici all’idea che le feste si siano concluse e stia ritornando la quotidianità di ogni giorno; dall’altro siamo felici, soddisfatti, pronti a tuffarci nel nuovo anno carichi di energie nuove, buoni propositi e intenzioni ricche di significato.

E molti dei buoni propositi che ci prefissiamo per il nuovo anno hanno a che fare con il tempo. Perché si sa, è un grande cruccio di molti di noi il non riuscire a spendere come vorremmo il tempo che abbiamo a disposizione. Qualcuno promette a se stesso che si iscriverà in palestra, qualcun altro che troverà il tempo per leggere di più; altri si prefiggeranno di dedicare più momenti a se stessi o ai propri cari, e altri ancora si prefiggeranno di viaggiare di più.

In tutti questi casi, la parola-chiave è il tempo. Perciò, vogliamo augurarvi il buongiorno con una frase estratta dall’VIII lettera di Seneca a Lucilio, dedicata al tempo e alla sua importanza nelle nostre vite:

“Voi vivete come se doveste vivere sempre, non pensate mai alla vostra fragilità, non volete considerare quanto del vostro tempo è già trascorso; buttate via il tempo come se lo attingeste da una fonte inesauribile: mentre, forse, quel giorno che voi regalate a una persona o a un affare, è l’ultimo per voi”.

L’idea che sta alla base del pensiero di Seneca è che il tempo sia prezioso. In effetti, lo diciamo tutti almeno una volta nella vita. Ma quanto ne siamo davvero consapevoli? Lo scrittore e filosofo latino ci insegna che il nostro rapporto con il tempo è legato alla concezione che abbiamo della nostra vita: spesso ci sentiamo immortali, senza limiti, come se dovessimo vivere per sempre. Così, non ci curiamo del tempo che passa senza che noi lo impieghiamo bene.

Oziamo, rimandiamo. Procrastiniamo un po’ per comodità, un po’ per paura. E alla fine, riempiamo il nostro passato di rimpianti, di desideri irrealizzati e di cose sognate e mai fatte. Seneca ci insegna a guardare alla vita con un atteggiamento diverso. Siamo fragili, e dobbiamo esserne consapevoli. Fra un mese, domani, fra un minuto, potremmo non esserci più. Perché sprecare il tempo che ci è stato concesso facendo cose che non ci rendono felici, o peggio, non facendo niente?

E allora, preparate la vostra lista di buoni propositi, riempitela di sogni, di piccoli passi per rendere la vostra vita più bella. Ma non dimenticate mai che il primo buon proposito da adottare perché la lista funzioni è quello di essere consapevoli della nostra fragilità, della fugacità del tempo. Soltanto così sapremo dare il giusto valore alle nostre giornate.

