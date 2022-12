“Nerone”, l’ultimo libro di Alberto Angela conquista i lettori

L’ultimo volume della trilogia di Nerone, serie di libri ideata da Alberto Angela, è già un successo: uscito nelle librerie italiane dallo scorso 9 dicembre, “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore” conferma il desiderio degli italiani di conoscere di più sulla storia antica.

La trilogia di Nerone

Quando Alberto Angela ha concepito l’idea di un lavoro sull’imperatore più discusso di sempre, Nerone, il progetto riguardava un solo libro. Poi, come spiegato dallo stesso autore in un’intervista, la vastità dei materiali raccolti ha permesso la creazione di un’impalcatura molto più ampia e dettagliata:

“All’inizio l’intenzione era quella di fare un libro unico. Quando poi ci siamo accorti che i materiali erano tantissimi, abbiamo deciso di dividere il lavoro in tre parti. Un lavoro lunghissimo e difficile, fatto di ricerca e studio. Ho creato un team di persone, storici e archeologi che mi hanno aiutato per tutto il percorso, proprio come si fa quando si lavora in uno scavo. Abbiamo eseguito un’attenta ricostruzione scientifica degli avvenimenti. I personaggi raccontati nel libro sono tutti veri, abbiamo ricercato i nomi sulle lapidi e sui graffiti in modo da avere protagonisti che fossero realmente vissuti nel periodo dell’incendio”.

“Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore”

Il giorno dopo il Grande incendio, Roma offre uno spettacolo di desolazione e distruzione. Tutto è irriconoscibile: gli edifici collassati sono diventati grandi ammassi di macerie, le strade e i vicoli ora sono degli avvallamenti, mentre nell’aria aleggia un acre odore di bruciato. Molti hanno perso tutto ciò che avevano e i campi per gli sfollati diventano la loro unica casa. Tutti guardano all’imperatore per ripartire, aspettano la sua guida per andare verso il futuro.

Ma lui non è né un conquistatore di terre come Cesare, né un costruttore di imperi come Augusto. Dalle ceneri di Roma, Nerone emergerà come il Joker della Storia…Intrecciando fonti storiche, dati archeologici e studi moderni, Alberto Angela ne ricostruisce la vita e indaga i suoi diversi aspetti umani, fatti di debolezze, passioni e follie. Quella che emerge è la figura di un artista poliedrico (cantante, musicista, poeta e attore), un audace auriga, un amante appassionato, un raffinato collezionista d’arte…

Ma al contempo un abile negoziatore, un cinico assassino e un feroce repressore, come dimostra la persecuzione dei cristiani incolpati di aver causato proprio il Grande incendio, il fil rouge di questa avvincente Trilogia di Nerone. Il racconto ci permetterà di capire come un singolo momento del passato abbia plasmato il nostro mondo attuale. Se quella notte del 18 luglio del 64 d.C.

Non fosse caduta una lucerna accesa in un magazzino sotto le arcate del Circo Massimo, cosa ci sarebbe scritto oggi sui libri di storia? Senza la crocifissione di san Pietro, quale sarebbe stato il percorso del cristianesimo? Nella Roma odierna ci sarebbero il Colosseo e tutti i meravigliosi monumenti che ancora oggi possiamo visitare?

Un’indagine meticolosa, originale e affascinante che offre una chiave di lettura nuova su Nerone, il suo impero e ciò che ci ha lasciato in eredità. All’interno del volume una preziosa illustrazione inedita realizzata da Milo Manara, che ha voluto rappresentare Nerone seguendo le parole di Alberto Angela.

Alberto Angela

Nato a Parigi nel 1962, Alberto Angela è paleontologo, naturalista, divul­gatore scientifico e scrittore.

Ha approfondito i suoi studi presso le università statunitensi di Harvard, Columbia e UCLA, ha svolto per oltre dieci anni attività di scavo e di ricerca parteci­pando a molte spedizioni internazionali di paleo­antropologia.

Tra i massimi esperti in materia di divulgazione scientifica e storica, è autore e conduttore di diversi programmi di successo in onda sulle emittenti RAI quali Ulisse: il piacere della scoperta, Stanotte a…Meraviglie: la penisola dei tesori e Passaggio a Nord Ovest. Giornalista pubblicista, ha collaborato con prestigiosi quotidiani e periodici ed è autore di numerosi volumi di successo tradotti anche all’estero dedi­cati alla storia, all’arte e alla scienza.