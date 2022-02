Perché esiste la cattiveria nell’uomo, la risposta di Alda Merini

La citazione del giorno

Alda Merini è stata una poetessa, aforista e scrittrice italiana che ci ha consegnato in eredità versi d'amore e frasi esistenziali che ci spingono alla riflessione in diversi ambiti.

Alda Merini, nata a Milano il 21 marzo 1931 e scomparsa il 1º novembre 2009, è stata una poetessa, aforista e scrittrice italiana che ci ha consegnato in eredità versi d’amore e frasi esistenziali che ci spingono alla riflessione in diversi ambiti. Parole che ci invitano tutt’oggi a pensare a cosa non va nel mondo, soprattutto in questi giorni di guerra nella non lontana Ucraina a causa dell’invasione russa, avanzata oramai nel cuore della capitale, Kiev. Per questo ci affidiamo alle parole di una grande poetessa, Alda Merini, che in questi versi si sofferma proprio sul sentimento dell’odio e sul suo movimento quasi invisibile “dietro la porta socchiusa”.

La verità è sempre quella, la cattiveria degli uomini che ti abbassa e ti costruisce un santuario di odio dietro la porta socchiusa.

Alda Merini e il desiderio di essere libere

Alda Merini è una poetessa, una donna che non si può descrivere con poche parole. La sua poetica è così vasta, profonda, intima, tanto che ha saputo raccontare dell’amore, dell’essere donna, degli uomini, della sua città, della pazzia. Da sempre anticonvenzionale, lontana dal voler essere imprigionata da etichette e da qualsiasi status sociale, Alda Merini si è prefissata di essere libera. Forse è questo il dono più bello che le poesie ci hanno lasciato: il desiderio di libertà.

Con la frase “la verità è sempre quella, la cattiveria degli uomini che ti abbassa e ti costruisce un santuario di odio dietro la porta socchiusa”, la poetessa dei navigli vuole soffermarsi sul fatto che la cattiveria e l’odio creano barriere difficili da superare, ostacoli insormontabili che non fanno altro che tornare ad alimentare un sentimento di odio. Lo stesso odio che purtroppo da anni contraddistingue il rapporto tra russi e ucraini, un odio sfociato nella guerra che sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo, e che ci fa disperare nel pensare che, anche questa volta, sono i civili i primi a pagarne le conseguenze.catt

“Tra le tue braccia” di Alda Merini, la poesia che svela l’importanza dell’abbraccio La poesia “Tra le tue braccia” di Alda Merini rivela il valore simbolico dell’abbraccio, un gesto a cui molto spesso stiamo rinunciando in questo periodo

Una vita segnata dal dolore

Alda Merini (1931 – 2009) è stata una poetessa e scrittrice italiana, una delle autrici più tormentate del panorama nazionale degli ultimi cento anni e oltre. La Merini esordì giovanissima, a soli 15 anni, sotto la guida di Giacinto Spagnoletti che scoprì il suo talento artistico. Nel 1947 fu internata per la prima volta in una clinica, dopo l’incontro con “le prime ombre della sua mente”. Da lì in avanti la sua lunga vita fu caratterizzata da ricoveri in case di cura, da periodi di solitudine e di silenzio. Nonostante le difficoltà psichiche, la Merini è riuscita a lasciare ai posteri un’intensa e ricchissima produzione. Non solo versi, ma anche aforismi e libri in prosa.