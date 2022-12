Natale, le frasi celebri e belle per i migliori auguri

Per augurare a tutti un felice Natale, vi proponiamo le frasi più belle per ricordarvi la magia di questo periodo dell’anno

Il Natale è la festa più attesa e bella dell’anno. E’ il momento dei doni e degli auguri. Scegliere la giusta frase da condividere o da inviare non è mai semplice.

Ecco perché ci siamo immersi nella ricerca per condividere le frasi di natale più profonde, emozionanti, dolci, romantiche, divertenti.

Delle frasi da scegliere in base alla persona a cui fare gli auguri di buon natale, per accompagnare il biglietto del regalo o per qualsiasi mail o messaggio.

Natale, le frasi e gli aforismi natalizi più celebri tratti dai libri La festa più attesa dell’anno è anche l’occasione letteraria per eccellenza. Chi, da bambino, non ha mai ricevuto un libro da Babbo Natale?

Aforismi e frasi da dedicare a Natale

“Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale: perdono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo avversario, il tuo cuore per un tuo amico, un buon servizio per un tuo cliente. Carità per tutti e buon esempio per i bambini. Rispetto per te stesso.”

Oren Arnold

*******

“A Natale son tutti più buoni. E’ il prima e il dopo che mi preoccupa.”

Lucy van Pelt (Peanuts)

*******

“Il Natale è un giorno di raccoglimento e tradizione, una giornata speciale da trascorrere nel calda cerchia della famiglia e degli amici.”

Margaret Thatcher

*******

“Da un punto di vista puramente commerciale, se il Natale non esistesse bisognerebbe inventarlo.”

Katharine Whitehorn

*******

“È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.”

Madre Teresa di Calcutta

*******

“Ho sempre pensato al Natale come a un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi.”

Charles Dickens

*******

“Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore.”

Washington Irving

*******

“Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: spiacente, ma Babbo Natale si è suicidato.”

Jake LaMotta

*******

“Natale è la festa dell’infanzia. Abbiamo il diritto di domandarci se ci saranno ancora per lungo tempo notti di Natale, con i loro angeli e pastori, per questo mondo feroce, così lontano dall’infanzia, così estraneo allo spirito d’infanzia.”

Georges Bernanos

*******

“Fino a quando non renderemo il Natale un’occasione per condividere i nostri buoni sentimenti, tutta la neve dell’Alaska non basterà a imbiancarlo.”

Bing Crosby

*******

“Natale è il giorno della gioia e della carità. Possa Dio farti ricco di entrambi.”

Phillips Brooks

*******

“Ho smesso di credere a Babbo Natale quando avevo sei anni. Mamma mi portò a vederlo ai grandi magazzini e lui mi chiese l’autografo.”

Shirley Temple

*******

“I nostri cuori si inteneriscono con i ricordi dell’infanzia e l’amore dei cari, e siamo migliori per tutto l’anno per essere diventati di nuovo bambini nello spirito durante il periodo natalizio.”

Laura Ingalls Wilder

*******

“A Natale tutte le strade conducono a casa.”

Marjorie Holmes

*******

“Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli.”

Taylor Caldwell

*******

“È bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino…”

Charles Dickens

*******

“Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un bambino sono tutti alti 10 metri.”

Larry Wilde

*******

“La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare?”

Bob Hope

*******

“Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio cuore.”

Freya Stark

*******

“Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere pieni di misericordia, è avere il vero spirito del Natale.”

Calvin Coolidge

*******

“Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia.”

Byrn Rogers

*******

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.”

Gianni Rodari

*******

“È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere.”

Jostein Gaarder

*******

“In Gesù, assaporeremo lo spirito vero del Natale: la bellezza di essere amati da Dio.”

Papa Francesco