Louisa May Alcott, gli aforismi più belli dell'autrice di ''Piccole donne''

Il 29 novembre 1832, Germantown (Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti) nasceva la scrittrice Louisa May Alcott, autrice di Piccole Donne, uno dei libri più letti al Mondo e compagno di viaggio di milioni di donne uomini che ne hanno apprezzato il contenuto.

Oggi in occasione dei suoi 190 anni vogliamo celebrare una delle scrittrici più famose di sempre, Louisa May Alcott, attraverso le frasi più belle e celebri.

Ma chi era Louisa May Alcott

La guerra civile americana è lo sfondo in cui cresce Louisa May Alcott. Il padre Bronson Alcott applicava la sua visione mistica della natura nelle scuole delle varie comunità utopiste, come la Temple School a Fruitlands, fondata nei pressi di Harvard nel 1842.

Vi istituì norme di carattere vagamente ecologico con una dieta vegetariana e l’acqua come unica bevanda consentita, tutto ciò in perfetto accordo con i movimenti a favore della temperanza. I beni erano in comune e la natura, con le sue corrispondenze simboliche, doveva essere oggetto di contemplazione mistica.

Sulla collina opposta a Fruitlands sorgeva la comunità degli Shakers, con le Sorelle e i Fratelli dediti al lavoro della tessitura con pari dignità e responsabilità, e a poca distanza da Boston quella di Brookfarm, alla quale aveva aderito in un primo tempo lo scrittore Nathaniel Hawthorne rievocandone l’esperienza in The Blithdale Romance.

Il risultato di questo cammino di formazione fu per Louisa May Alcott una vita nel complesso serena, anche perché la madre di Louisa May Alcott cercò sempre di comunicare alle figlie l’idea che la loro esistenza aggregativa e contemplativa, divisa fra il lavoro dei campi e del frutteto e la partecipazione alle conversazioni filosofiche, fosse un’idea straordinaria.

Crebbe come un’abolizionista e una femminista. Divenne sostenitrice del suffragio universale esteso alle donne. Morì a Boston il 6 marzo 1888 a causa di un ictus, due giorni dopo aver visitato il padre sul letto di morte.

La morte fu attribuita a un avvelenamento da mercurio contratto durante la guerra civile americana (per la quale era partita come infermiera volontaria, quando era stata curata con un composto a base di questa sostanza.

Le sue ultime parole furono: «Is it not meningitis?» («Non è meningite?»). Appena dopo il decesso era stata questa la causa alla quale era stato attribuito

Louisa May Alcott, i libri

Louise May Alcott ha lasciato un’eredità di libri meravigliosi, amatissimi da intere generazioni. Dedicò tutta la vita alla famiglia, che praticamente mantenne da sola quando Piccole donne pubblicato nel 1868 le diede fama e denaro. Piccole donne rappresenta anche il manifesto per certi versi del suo pensiero e dell’idea rivoluzionaria della formazione femminile.

Il primo riconoscimento come scrittrice lo ebbe con Hospital sketches (1863), un resoconto della sua esperienza d’infermiera a Washington durante la guerra civile.

Numerosi romanzi di Alcott vanno ricordati, tra i quali La donna nell’ombra (1866) Le piccole donne crescono (Good Wives -1869) Una ragazza fuori moda (An old fashioned girl –1870), Piccoli Uomini (Little men – 1871), Sotto i lillà (Under the lilacs –1878), I ragazzi di Jo ( Jo’s boys- 1886), solo per citare le principali opere.

Le frasi più belle e celebri di Louisa May Alcott

“Ci sono momenti assai belli da vivere ma davvero difficili da raccontare.”

*******

“Tutto ha un sapore migliore quando c’è qualcuno che mangia con te.”

*******

“Non provare a farmi crescere prima del mio tempo.”

*******

“Le ragazze sono così strane che non si sa mai cosa vogliano dire. Dicono di no quando vogliono dire sì, e fanno uscire di senno un uomo solo per il gusto di farlo.”

*******

“Per realizzare un sogno, una persona deve superare tante prove.”

*******

“Non affaticatevi come schiave. Destinate le ore per il lavoro e quelle per lo svago, fate in modo che le vostre giornate siano utili e piacevoli e datemi la prova che capite il valore del tempo, impiegandolo bene. Allora la giovinezza sarà bella, la vecchiaia porterà pochi rimpianti, e la vita sarà un successo, nonostante la povertà.”

*******

“Gli uomini non perdonano mai come le donne.”

*******

“Non possiamo comprendere molte delle cose che ci addolorano, ma possiamo credere che accadano per un motivo e che tutto avvenga per il nostro bene.”

*******

“Nel corso della nostra esistenza, quegli stessi fatti che ci hanno ferito, o solo fatto un po’ soffrire, potranno tornare a ripetersi sotto altre forme, in altre situazioni, e se la prima volta abbiamo saputo affrontarli ci faranno soffrire di meno.”

*******

“L’amore è l’unica cosa che possiamo portare con noi quando ce ne andiamo, e rende la fine così semplice.”

*******

“Sii degno dell’amore e l’amore verrà.”

*******

“Perché l’amore scaccia la paura e la gratitudine può conquistare l’orgoglio.”

*******

“I cuori, come i fiori, non vanno maneggiati rudemente, bensì devono aprirsi spontaneamente.”

*******

“L’amore è un fiore che sboccia dovunque, compie i suoi dolci miracoli sfidando il gelo dell’autunno e la neve dell’inverno e torna a rifiorire, turgido e fragrante durante il corso dell’anno, rendendo felice chi lo dona e chi lo riceve.”

*******

“Uno degli aspetti più dolci del dolore e della sofferenza è che ci mostrano quanto siamo amati, quanta bontà c’è a questo mondo, e quanto poco basta per rendere ugualmente felici gli altri quando hanno bisogno di aiuto e di comprensione.”

*******

“Voglio fare qualcosa di splendido, qualcosa di eroico o meraviglioso che non sarà dimenticato dopo la mia morte. Non so cosa, ma ci sto pensando e un giorno intendo stupirti.”

*******

“Allora non approva il suicidio? No, è un modo vile di porre fine ai proprio guai. Meglio superarli o sopportarli con coraggio.”

*******

“Non credo che mi sposerò mai. Sono felice così come sono, e amo così tanto la mia libertà per non avere alcuna fretta di rinunciarvi, per qualsiasi uomo mortale.”

*******

“Sarebbe meglio non avere un cuore, così non si soffrirebbe tanto.”

*******

“La disperazione non dimora mai a lungo nei giovani cuori.”

*******

“Anche l’oggetto più umile diventa bello se offerto da mani affettuose.”

*******

“Vorrei non averla affatto la coscienza: è troppo scomoda. Se non mi preoccupassi sempre di agire rettamente e non mi sentissi a disagio quando sbaglio, andrei avanti magnificamente.”

*******

“Non desidero essere cattiva, ma voglio essere felice.”

*******

“Quando si ha uno scopo, dice mia madre, basta proporsi di raggiungerlo. Non c’è niente che riesca a vincere la pigrizia come l’ambizione.”

*******

“Vorrei che portassimo ferri da stiro sulla testa per impedirci di crescere. Ma disgraziatamente i boccioli diventano rose e i gattini gatti!”

*******

“Io non ho paura delle tempeste perché sto imparando come governare la mia barca.”

*******

“Il potere di trovare la bellezza nelle cose più umili rende la casa felice e la vita più bella.”

*******

“Io sono arrabbiata quasi ogni giorno della mia vita, ma ho imparato a non mostrarlo, e cerco ancora di sperare di non sentire rabbia, sebbene mi ci potrebbero volere altri quarant’anni perché accada.”

*******

“L’affetto bandisce il timore e la gratitudine può debellare l’orgoglio.”

*******

“Niente è impossibile per una donna determinata.”

*******

“Le donne fanno molti miracoli.”

*******

“Per quanto i figli si siano persi, sporcati e stancati, le madri riescono a dimenticare e a perdonare ogni cosa appena li riabbracciano.”

*******

“Io continuo a voltare pagine e a rovinarle proprio come faccio con i miei quaderni, e ho ricominciato così tante volte che ho paura che non ne arriverò mai a capo.”

*******

“Abbiamo sempre il nostro fardello sulle spalle e la strada aperta davanti a noi e l’aspirazione alla bontà e al bene è la guida che ci sostiene attraverso le sofferenze, gli affanni e gli errori.”

*******

“Raramente, salvo che nei libri, i morenti pronunciano parole memorabili, hanno delle visioni o si spengono con volti beatificati. Coloro che hanno assistito alla dipartita di molte anime, sanno che la fine viene con la naturalezza e la semplicità quasi del sonno.”

*******

“Siamo padroni delle nostre azioni, ma non delle loro conseguenze. Ricordatene, e pensaci due volte prima di fare qualsiasi cosa.”

*******

“Ogni parola sincera, ogni azione genuina, per quanto insignificante possa sembrare, si lascia dietro un effetto dolce e duraturo.”

*******

“Studio e doveri quotidiani sono per la mente un alimento migliore di un indigesto plumcake di letture sensazionali o di insipide caramelle di futile divertimento.”

*******

“I giovani spiriti sono meravigliosamente elastici e si risollevano in fretta, così come un fisico in salute guarisce velocemente e si adatta con facilità ai cambiamenti.”

