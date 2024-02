Ansia: ecco le 25 frasi di grandi autori per contrastarla

Nella società attuale oggi l’ansia è molto diffusa e molte volte può generare problematiche alla salute psicologica e fisica.

Charlotte Joko Beck diceva che “l’ansia è sempre un vuoto che si genera tra il modo in cui le cose sono e il modo in cui pensiamo che dovrebbero essere; è qualcosa che si colloca tra il reale e l’irreale”.

In qualche modo, sembra dire, è uno stato al quale siamo tutti condannati, perché per nostra natura desideriamo sempre ciò che non abbiamo e appena entriamo in possesso di qualcosa smettiamo di volerlo.

Bisogna avere la forza di reagire. Noi non siamo dei medici della psiche e come tale non vogliamo sostituirci a coloro che possono offrire le risposte necessarie per eliminare, o meglio contrastare, il problema.

Ma, possiamo offrire delle frasi, delle parole che possono contribuire a vedere la vita in un modo diverso e contribuire a mitigare il problema.

Lo facciamo sempre a modo nostro guardando ansia l pensiero di grandi autori internazionali.

Frasi famose per combattere l’ansia

1. La frivolezza è la più bella risposta all’ansia…

Jean Cocteau

********

2. Persino le mie ansie hanno l’ansia…

Charles M. Schulz (Charlie Brown, in Peanuts)

********

3. Quasi la metà di tutte le nostre angosce e le nostre ansie derivano dalla nostra preoccupazione per l’opinione altrui…

Arthur Schopenhauer

********

4. La maggior parte di ciò che chiamiamo ‘personalità’ è determinato dalle scelte che abbiamo fatto per difenderci dall’ansia e dalla tristezza…

Alain de Botton

5. “La paura del pericolo è diecimila volte più agghiacciante del pericolo stesso: il peso dell’ansia ci pare più greve del male temuto…

Daniel Defoe

********

6. Se continui a guardare la pentola, l’acqua non bolle mai…

Stephen King

********

7. L’ansia non ci sottrae il dolore di domani, ma ci priva della felicità di oggi…

Charles H. Spurgeon

********

8. Il buon umore è un tonico per la mente e il corpo. È il miglior antidoto all’ansia e alla depressione.

Grenville Kleiser

********

9. I sentimenti più dolorosi e le emozioni più pungenti, sono quelli assurdi: l’ansia di cose impossibili, proprio perché sono impossibili, la nostalgia di ciò che non c’è mai stato, il desiderio di ciò che potrebbe essere stato, la pena di non essere un altro, l’insoddisfazione per l’esistenza del mondo…

Fernando Pessoa

********

10. Sorridi, respira e vai piano.

Thich Nhat Hanh

********

11. L’ansia lavora continuamente a chiudere tutte le fessure dove la felicità potrebbe entrare…

Fabrizio Caramagna

********

12. Nulla riduce l’ansia più velocemente che l’azione.

Walter Anderson

********

13. Nient’altro che tu può darti pace.

Ralph Waldo Emerson

********

14. Non importa quanto duri la tempesta, il sole splende sempre tra le nuvole.

Khalil Gibran

********

15. È una buona idea fare sempre qualcosa di rilassante prima di prendere una decisione importante nella tua vita.

Paulo Coelho

********

16. Le persone hanno difficoltà a lasciare andare la loro sofferenza. Temendo l’ignoto, preferiscono la sofferenza che gli è familiare.

Thich Nhat Hanh

********

17. Mi sono liberato della mia paura studiando il cielo, determinando quando la luna sarebbe sorta e dove il sole sarebbe apparso al mattino.

Margaret Mead

********

18. La regola numero uno è: non preoccuparti delle piccole cose. La regola numero due è: sono tutte piccole cose.

Robert Elliot

********

19. Non ti preoccuperesti tanto di quello che gli altri pensano di te se ti rendessi conto di quanto poco pensano a te.

Eleanor Roosevelt

********

20. Non anticiparti ai problemi o preoccuparti di ciò che potrebbe accadere: resta alla luce del sole.

Benjamin Franklin

********

21. l nostro cervello è il miglior giocattolo mai creato. Contiene tutti i segreti, compreso il segreto della felicità.

Charlie Chaplin

********

22. È detto che la nostra ansietà non svuota il domani dei suoi dispiaceri, ma soltanto svuota l’oggi della sua forza.

Charles Haddon Spurgeon

********

23. Ansia e paura producono energia. Dove indirizziamo questa energia influenza in modo considerevole la qualità della nostra vita. Concentratevi sulla soluzione, non sul problema.

Walter Inglis Anderson

********

24. Non ha senso agitarsi per quello che non puoi controllare.

Lee Child

********

25. Se ti preoccupi, muori. Se non ti preoccupi, muori comunque, quindi perché preoccuparsi?

Mike Horn

