Festa della Donna, frasi e aforismi sulle Donne da dedicare

Le frasi e gli aforismi sulle donne rappresentano il pezzo forte del repertorio di molti artisti. In occasione dell’8 marzo, giornata in cui in tutto il mondo si festeggia la donna, abbiamo selezionato per voi una serie di citazioni d’autore per l’occasione, utili se state cercando una frase ad effetto da scrivere sul biglietto che accompagnerà l’immancabile mimosa per la vostra mamma, vostra moglie, la vostra amata o magari vostra figlia.

Dalle poesie agli aforismi sulle donne

Dopo le 10 poesie più celebri dedicate alle donne, proseguiamo così il nostro speciale in occasione dell’8 marzo, con una serie di aforismi sulle donne adatte alla compagna del vostro cuore e della vostra vita.

Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore. (Oscar Wilde)

.

Fanno delle cose, le donne, alle volte, che c’è da rimanerci secchi. Potresti passare una vita a provarci: ma non saresti capace di avere quella leggerezza che hanno loro, alle volte. Sono leggere dentro. Dentro. (Alessandro Baricco)

.

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai. (Oriana Fallaci)

.

Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti. (Luigi Pirandello)

.

Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo. (William Shakespeare)

La donna è di vetro, e quindi non si deve far la prova se si possa rompere o no, perché tutto può essere. Ma è più facile che si rompa, e quindi sarebbe una pazzia esporre al rischio di rompersi ciò che, dopo, non si può più accomodare. (Miguel de Cervantes, “Don Chisciotte della Mancia”)

Le donne sono una vite su cui gira tutto. (Lev Tolstoj, “Anna Karenina”)

Ci vogliono vent’anni a una donna per fare del proprio figlio un uomo, e venti minuti a un’altra donna per farne un idiota (Charles Dickens)

Donne: non le vedi mai sedersi su una panchina con l’avviso ‘Verniciata di fresco’. Hanno occhi dappertutto. (James Joyce)

Non si nasce donne: si diventa. (Simone de Beauvoir, “Il secondo sesso”)

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese. (Oscar Wilde)

Le donne sono come i camaleonti. Dove si posano prendono colore. (Alberto Moravia)

Ogni uomo ama due donne: l’una creata dalla sua immaginazione, l’altra deve ancora nascere. (Kahlil Gibran)

Gli affetti profondi somigliano alle donne oneste. Hanno paura di essere scoperte e passano nella vita con gli occhi bassi. (Gustave Flaubert)

Lasciamo le donne belle agli uomini senza fantasia. (Marcel Proust)

L’intuizione di una donna è molto più vicina alla verità della certezza di un uomo. (Rudyard Kipling)

Date alle donne occasioni adeguate ed esse possono fare tutto. (Oscar Wilde)

Quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle. (Denis Diderot)