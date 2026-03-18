19 marzo: 40 frasi sui Papà da dedicare per la loro festa e tutti i giorni

Frasi sui papà divertenti ed emozionali da dedicare non solo il 19 marzo, ma tutti i giorni. Se state cercando un’idea originale per la festa del papà così da celebrare festeggiare il vostro genitore in modo originale, una dedica diversa dai soliti ”auguri” con cui impreziosire un biglietto o, perché no, una citazione ironica che faccia riflettere e non solo sorridere il vostro genitore, ecco una serie di frasi giuste da utilizzare in occasione della festa del papà.

I grandi pensatori di ogni epoca hanno almeno una volta pensato ad una citazione da dedicare al proprio padre. Per questo, abbiamo realizzato una selezione delle migliori frasi da dedicare al papà, tra citazioni letterarie e aforismi d’autore.

Festa del Papà, le frasi sui papà e gli aforismi più belli da dedicare

Ecco una lista di frasi sui papà in occasione della loro festa: una serie di aforismi ironici, dissacranti o sentimentali. Un pensiero per tutti i gusti.

1. I padri devono sempre dare, per essere felici. Dare sempre, l’esser padre sta in questo.

Honoré de Balzac

2. Sai quali sono i cattivi padri? Quelli che hanno dimenticato gli errori della loro giovinezza.

Denis Diderot

3. Un padre che perdona è la perfetta immagine della Divinità.

Simone De Beauvoir

4. Le parole di un padre sono come un termostato che regola la temperatura in casa.

Paul Lewis

5. Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre.

Johnny Welch

6. Un cuore di padre è il capolavoro della natura.

Antoine François Prévost

7. Non importa chi fosse mio padre; importa ciò che mi ricordo che fosse.

Anne Sexton

8. Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre.

Gabriel Garcia Marquez

9. Queste cose belle sono frutto della fatica di tuo padre. E non sai quanto gli sono costate.

Stefania Auci

10. La domenica tornava a casa sua, e il lunedì mattina ripartiva. Ma prima che partisse la sua bambina gli diceva: – Mi raccomando, papà: tutte le sere una storia.

Gianni Rodari

11. Un buon padre sa attendere e sa perdonare, dal profondo del cuore. Certo, sa anche correggere con fermezza: non è un padre debole, arrendevole, sentimentale. Il padre che sa correggere senza avvilire è lo stesso che sa proteggere senza risparmiarsi.

Papa Francesco

12. Non era sola, ciò che stava dietro di lei, la forza morale più potente della sua vita, era l’amore di suo padre.

Harper Lee

13. Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza.

Umberto Eco

Frasi sul rapporto padre-figlio

Celebrare la festa dedicata ai papà vuol dire anche festeggiare il rapporto padre-figlio, un legame speciale che contribuisce alla crescita e al percorso di maturazione sia come genitori sia come ragazzi e adulti di domani.

14. Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli.

J. Schiller

15. Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno.

Fëdor Dostoevskij

16. Un papà ti insegna a guardare i colori e i significati della vita attraverso i suoi occhi e il suo cuore. E quando non ci sarà più ti accorgerai che ti ha regalato un po’ dei suoi occhi e un po’ del suo cuore.

Leonid Afremov

17. Ci vuole un padre saggio per conoscere il proprio figlio.

William Shakespeare

18. Un padre è sempre autorizzato a togliere il proprio figlio dalla cattiva strada nella quale si è messo.

Alexandre Dumas figlio

19. Papà, grazie per essere il mio eroe, autista, supporto finanziario, confidente, guardia del corpo, amico, custode, e grazie semplicemente per esserci ogni volta che ho bisogno di un abbraccio.

Agatha Stephanie Lin

20. Ciò che un padre semina nel cuore di un figlio cresce per sempre.

José Saramago

Frasi sui papà filosofiche

Anche la letteratura classica, i filosofi contemporanei e i grandi pensatori dell’età antica si sono interrogati sul valore di un padre. Scopriamo alcuni dei loro aforismi.

21. Non riesco a pensare ad alcun bisogno dell’infanzia altrettanto forte quanto il bisogno della protezione di un padre.

Sigmund Freud

22. Freud dice che un padre è qualcuno che sa tenere gli occhi chiusi. È il contrario del grande fratello a cui non sfugge nulla. Il padre è il volto umano della legge, deve umanizzarla.

Massimo Recalcati

23. La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli.

Democrito

24. In verità pochi figli sono simili al padre; i più son da meno, pochi migliori del padre.

Omero

25. In pace i figli seppelliscono i padri, mentre in guerra sono i padri a seppellire i figli.

Erodoto

26. Un padre è meglio di cento insegnanti.

George Herbert

27. La domanda di padre che oggi attraversa il disagio della giovinezza non è una domanda di potere e di disciplina, ma di testimonianza.

Massimo Recalcati

28. Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli.

Friedrich Schiller

Frasi sui papà ironiche e divertenti

Il rapporto con i propri papà può essere ironico e divertente, creando quella complicità indispensabile per promuovere un rapporto di reciproco rispetto. Ecco le frasi sui papà ironiche e divertenti.

29. Sapete come mio padre ha tenuto in piedi la famiglia? Semplice, ha venduto le sedie.

Mario Zucca

30. Per essere un buon padre, c’è una regola assoluta: quando hai un figlio, non guardarlo per i primi due anni di vita.

Ernest Hemingway

31. A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note.

Markus Zusak

32. Mio padre diceva che ci sono due tipi di persone a questo mondo: ci sono martelli e chiodi, tu decidi quale vuoi essere!

Will Smith

33. A casa nostra abbiamo tutti il proprio letto, solo papà deve dormire dalla mamma.

L. Verbeek

34. Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani.

Reed Markham

35. Ogni padre si aspetta che il suo ragazzo faccia tutte quelle cose che lui non ha voluto fare da giovane.

Kin Hubbard

36. Capita a volte che il padre si occupi della prole – un fenomeno abbastanza frequente fra i pesci.

Simone de Beauvoir

37. Se avete intenzione di essere padre, vi dovete assumere l’impegno di essere Muhammad Ali, Albert Einstein e David Copperfield.

Peter Schumacher

38. La festa del papà è come la festa della mamma, tranne per il regalo che costa meno.

George Herbert

39. Una madre nasce contemporaneamente a suo figlio. Un padre a volte aspetta degli anni prima di nascere.

Fabrizio Caramagna

40. Papà, grazie per essere il mio eroe, autista, supporto finanziario, confidente, guardia del corpo, amico, custode, e grazie semplicemente per esserci ogni volta che ho bisogno di un abbraccio.

Agatha Stephanie Lin