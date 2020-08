I 100 libri da leggere assolutamente almeno una volta nella vita

Non basta una vita per leggere tutti i libri che ci sono al mondo. Purtroppo, bisogna fare una scelta: il genere preferito, l’autore preferito, la copertina che ci cattura di più…insomma, tutti tutti proprio non riusciremo a leggerli ma forse ci possiamo portare avanti. Secondo la BBC, infatti, ci sono almeno 100 libri che bisogna assolutamente leggere almeno una volta nella vita. Noi, oggi, vi proponiamo i primi 50. Quindi: carta e penna e cominciate ad aggiungere e togliere titoli dalla vostra lista.

LA TOP TEN – Tra i primi 10, compaio libri della letteratura classica (e non solo), decisamente molto noti che, forse, per una ragione o per l’altra, non avete ancora letto. Questa è l’occasione buona aggiornare la vostra lista dei libri da leggere.

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO di Jane Austen

Jane Austen è una scrittrice molto amata ma tra tutti i suoi grandi romanzi, “Orgoglio e Pregiudizio”, rimane quello più apprezzato di sempre. Una scrittura semplice e una storia d’amore anti-romantica che ha conquistato tutte.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI di J.R.R. Tolkien

Se non l’avete ancora fatto, non sapete cosa vi siete persi. “Il Signore degli anelli” è una storia epica che è impossibile dimenticarsi. Il romanzo è molto lungo, ma chi l’ha letto, assicura che non è assolutamente pensante da leggere, anzi! Verrete trasportati in un mondo unico.

IL PROFETA di Kahlil Gibran

Non è un vero e proprio romanzo. Il libro, infatti, è molto breve, ma intenso. E’ stato definito il più grande capolavoro letterario di Gibran. Attraverso le parole del profeta Almustafa, il lettore sarà guidato in un percorso di riflessione su tanti argomenti, quali: la morte, la libertà, il matrimonio, la bellezza, la religione….

HARRY POTTER di JK Rowling

Un’altra saga molto conosciuta del genere fantasy. Se avete visto il film, non vale. I libri hanno tutto un altro sapore, per questo entrano al quarto posto di questa classifica. Belli da leggere, offrono anche molti spunti di riflessioni e soprattutto danno molti insegnamenti ai ragazzi.

SE QUESTO E’ UN UOMO di Primo Levi

Di questo libro-testimonianza si può dire ben poco. Va letto perché Primo Levi è riuscito a raccontare con estrema eleganza la sua esperienza all’interno del campo di concentramento di Auschwitz. “Se questo è un uomo” sarà per sempre un grande insegnamento per tutti.

Al sesto posto della classica c’è il libro dei libri. Che siate credenti oppure no, “La Bibbia” deve essere letta almeno una volta nella vita…almeno per trovare le risposte a tutte le vostre domande.

CIME TEMPESTOSE di Emily Bronte

La storia d’amore più romantica e anti eroica di tutti i tempi. “Cime tempestose” ha scosso il cuore di tantissime lettrici. Considerando che è l’unico romanzo scritto da Emily Bronte è doveroso leggerlo almeno una volta nella vita…non è semplice, ma vi conquisterà.

1984 di George Orwell

‘1984’ è, in effetti, un terribile ed efficace atto d’accusa da parte di Orwell nei confronti della pretesa totalitaria di voler piegare la realtà e le persone ad un fine superiore, che idealmente coincideva con la felicità del popolo, ma alla fine si identificava nell’ubbidienza cieca ai partiti totalitari e ai loro leader . Scritto nel DopoGuerra ma ancora oggi molto attuale.

I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni

Forse in molti hanno un brutto ricordo di questo grande romanzo (anzi Il Romanzo per eccellenza) ricordando tempi di scuola andati. Proprio per questo, in età adulta, “I promessi sposi” va assolutamente ripreso. Non vi deluderà.

LA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri

Anche in questo caso, dimenticatevi i brutti voti e gli interminabili pomeriggi di studio. “La divina commedia” è un romanzo superbo. Da rileggere e ri-apprezzare

CLASSIFICA DA 11 A 20

Tra i libri assolutamente da leggere almeno una volta nella vita non potevano di certo mancare grandi classici come “Piccole donne” di Louisa M Alcott, “Comma 22” di Joseph Heller; “Il nome della rosa” di Umberto Eco e “Il gattopardo” di Tommasi di Lampedusa. Rientrano in classifica anche “Il processo” di Kakfa e “Le affinità elettive” di Goethe. Dopo il recente successo cinematografico, al 16esimo posto c’è anche “Lo Hobbit” di JRR Tolkien. Da non perdere: “Lessico Familiare” di Natalia Ginzburg, “Il Giardino dei Finzi Contini” di Giorgio Bassani e le opere complete del grande poeta drammaturgo inglese William Shakespeare.

DA 20 A 50

Tra i primi 50 libri che vi proponiamo in classifica, quindi, compaiono grandi nomi della letteratura classica. Di seguito gli ultimi titoli che vi proponiamo per oggi. A che punto è la vostra lista?

21- Via col Vento di Margaret Mitchell

22- Il Grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald

23- Bleak House di Charles Dickens

24- Guerra e Pace di Leo Tolstoy

25- Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams

26- Brideshead Revisited di Evelyn Waugh

27- Delitto e Castigo di Fyodor Dostoyevsky

28- Odissea di Omero

29- Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll

30- L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera

31- Anna Karenina di Leo Tolstoj

32- David Copperfield di Charles Dickens

33- Le Cronache di Narnia di CS Lewis

34- Emma di Jane Austen

35- Cuore di Edmondo de Amicis

36- La Coscienza di Zeno di Italo Svevo

37- Il Cacciatore di Aquiloni di Khaled Hosseini

38- Il Mandolino del Capitano Corelli di Louis De Berniere

39- Memorie di una Geisha di Arthur Golden

40- Winnie the Pooh di AA Milne

41- La Fattoria degli Animali di George Orwell

42- Il Codice da Vinci di Dan Brown

43- Cent’Anni di Solitudine di Gabriel Garcia Marquez

44- Il Barone Rampante di Italo Calvino

45- Gli Indifferenti di Alberto Moravia

46- Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar

47- I Malavoglia di Giovanni Verga

48- Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello

49- Il Signore delle Mosche di William Golding

50- Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi

Volete scoprire la seconda parte della lista? Cliccate qui.

© Riproduzione Riservata