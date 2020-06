Quanto conosci le città d’arte italiane? Scoprilo con questo test

Italiani, popolo di poeti, santi e….amanti del patrimonio artistico italiano. Ma siamo sicuri che tutti conoscano le principali città d’arte italiane ed i suggestivi monumenti che esse ospitano? Per verificarlo, vi proponiamo questo vi proponiamo un Test interattivo permettere alla prova le vostre conoscenze legate ad opere d’arte, musei, gallerie d’arte e le rispettive città che le ospitano.

Città d’arte italiane

La cultura italiana ha lasciato un’impronta profonda non solo a livello europeo, ma mondiale. Città d’arte come la capitale, Roma, ospitano capolavori dell’arte e resti dell’antichità. Tra gli altri centri spiccano Firenze, con capolavori del Rinascimento quali il David di Michelangelo e la Cupola del Brunelleschi, Venezia, la città dei canali, e Milano, la capitale italiana della moda. Non solo queste città d’arte: esistono diversi luoghi di cultura italiani che ospitano meraviglie che meritano maggior risalto. Con questo test, mettiamo alla prova la vostra conoscenza.

Passo 1 di 7 14% Dove si trova esposta la scultura di Canova “Apollo e Dafne”? * Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia Galleria degli Uffizi a Firenze Galleria Borghese di Roma Le Gallerie d'Italia di Milano

Quale di questi ponti veneziani collegava il Palazzo Ducale alle Prigioni Nuove? * Ponte degli Scalzi Ponte dei Baci Ponte di Rialto Ponte dei Sospiri

Sulle sponde di quale lago sorge il Vittoriale degli Italiani? * Lago di Garda Lago Maggiore Lago di Braies Lago Trasimeno

Quale museo è custodito dentro la Mole Antonelliana? * Museo della Scienza e della Tecnologia Museo del falso e dell’inganno Museo del Cinema Museo della Danza

Chi ha progettato la cupola del Duomo di Firenze? * Leon Battista Alberti Donato Bramante Michelangelo Filippo Brunelleschi

In quale città si trova il corridoio vasariano? * Firenze Arezzo Bologna Roma

Quale di questi monumenti è annoverato fra le Sette Meraviglie del Mondo? * La Cattedrale di Santa Maria del Fiore Il Duomo di Milano Il Colosseo di Roma La Valle dei Templi di Agrigento



© Riproduzione Riservata