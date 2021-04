Orologi e opere d’arte, SWATCH E MoMA in edizione speciale

Orologi e opere d’arte? Se siete appassionati, Swatch ha lanciato la linea che fa per voi! Il famoso brand ha annunciato il lancio di modelli in edizione speciale con il MoMA (The Museum of Modern Art). Gli orologi, ormai tutti esauriti, saranno presto disponibili nei negozi Swatch di tutto il mondo e sul sito swatch.com nonché nei MoMA Design Store globali e sulla pagina store.moma.org, a partire dal 4 marzo 2021. Scopriamo insieme i 6 modelli.

Per gli appassionati di quadri ed opere d’arte, finalmente si potranno portare degli orologi super originali! Infatti, Swatch e MoMA hanno creato sei modelli unici, colorati, innovativi e ovviamente, resistenti. L’assortimento è caratterizzato da 6 tipologie di orologi, ispirati alle opere della collezione MoMA, che includono La Notte Stellata (1889) di Vincent van Gogh, La Speranza II (1907-1908) di Gustav Klimt, Il Sogno (1910) di Henri Rousseau, Composizione in ovale con piani di colore 1 (1914) di Piet Mondrian, The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurita (1966) di Tadanori Yokoo, e New York (1968) di Tadanori Yokoo. Questi orologi possono essere acquistati singolarmente o come intera edizione per collezionisti. Swatch e MoMA hanno concepito una confezione speciale per l’edizione da collezionisti, ispirata alle Blade Stair, una delle caratteristiche più rilevanti del MoMA.

Robin Sayetta, Associate Director of Business Development del MoMA, ha affermato:

“Siamo orgogliosi di dare seguito all’attuale collaborazione tra MoMA e Swatch con questa nuova collezione di orologi ispirati alle opere d’arte della collezione MoMA. L’impegno di MoMA nell’integrare il buon design nella vita di tutti i giorni è incarnato negli orologi Swatch”