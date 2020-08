Ferragosto 2020, ecco tutti i musei aperti da visitare il 15 agosto

Sono diverse le aperture speciali per Ferragosto 2020 nei musei italiani. Da Nord a Sud, dopo la chiusura forzata per il lockdown, i musei italiani aprono le loro porte ai turisti, nonostante la forte crisi del settore. Tra ingressi gratuiti, biglietti scontati e mostre da non perdere, per chi resta in città a Ferragosto sono tante le possibilità per scoprire il patrimonio storico artistico del nostro Paese. Ecco una selezione di musei, nelle principali città italiane, aperti in questo unico Ferragosto italiano.

La Pinacoteca di Brera

Sabato 15 agosto 2020 la Pinacoteca di Brera sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 18.30,con ingresso gratuito per tutti. Un modo, secondo James Bradburne, direttore del museo, per ringraziare Milano dei sacrifici fatti durante il lockdown.

Il Mudec di Milano

Anche il Mudec sabato 15 agosto accoglierà i suoi ospiti dalle 11 alle 18 con le meraviglie della collezione permanente. Le mostre temporanee organizzate per i prossimi mesi sono invece rinviate a data da destinarsi. Il Cenacolo di Leonardo sarà aperto dalle 9 alle 19, con il ritorno al numero massimo consentito di persone per visita: 18 ogni 15 minuti.

Palazzo Reale a Milano

Le mostre di Palazzo Reale resteranno aperte al pubblico anche a Ferragosto, dalle 11 alle 19.30. I visitatori potranno scegliere tra “Viaggio oltre le tenebre. Tutankhamon real experience”, “Out of the blue. Viaggio nella calligrafia attraverso Alcantara” e la mostra dell’anno: “Georges de La Tour, l’Europa della luce”, di cui puoi leggere la nostra recensione in anteprima.

I musei civici di Bologna

Anche quest’anno i musei civici offrono un’estate ricca di proposte all’insegna di arte e cultura. Le sedi e le mostre aperte per Ferragosto, il calendario degli eventi e delle attività dall’11 al 23 agosto 2020.

I musei civici a Roma

A Roma, a Ferragosto, i musei Statali e Musei Civici saranno aperti mentre rimarranno chiusi i Musei Vaticani. Da segnalare, tra il resto, l’interessante iniziativa agostana del MAXXI, che dal primo agosto al 13 settembre 2020 consentirà l’accesso con un biglietto speciale a 5 euro, anche il giorno di Ferragosto. Sempre ad agosto gli spazi del museo accolgono gli anziani che restano in città, nell’ambito del progetto Piano Caldo 2020 di Roma Capitale. Per loro visite guidate e laboratori, soste ricreative nella piazza, momenti di socializzazione e partite a carte d’artista con le carte di Maria Lai, I luoghi dell’arte a portata di mano ( attività previste nei giorni 19, 20, 26 e 27 agosto, per info e prenotazioni: [email protected], 06 320.19.54).

Il Museo Madre a Napoli

Anche a Napoli l’arte contemporanea sono diversi i musei aperti. Per tutto il mese d’agosto, infatti, al Museo MADRE, ingresso gratuito ogni giorno. Apertura prevista anche per il 15 e il 16 agosto. Sempre nella città partenopea una vasta possibilità di scelta nel giorno di Ferragosto, nei prestigiosi musei di Capodimonte e all’archeologico, ma anche Palazzo Reale con i suoi giardini e, sempre all’aperto, il Parco Floridiana e la Tomba di Virgilio. Possibile accedere anche alle Gallerie d’Italia a Palazzo Zevallos di Stigliano.

