Le mostre di Palazzo Strozzi sbarcano su Spotify

Il progetto

Palazzo Strozzi diventa sempre più smart e apre un nuovo profilo Spotify rendendo l’esperienza di visita alla mostra sempre più completa, immersiva e coinvolgente con tre speciali playlist ispirate alla grande mostra American Art 1961-2001. Da Andy Warhol a Kara Walker. Grazie a questa piattaforma è possibile godersi la visita ascoltando buona musica pensata ad hoc per ogni sezione del percorso espositivo.

Il progetto con Spotify

Palazzo Strozzi, in collaborazione con Salotto Studio, propone American Jukebox, una selezione musicale composta da tre playlist tematiche: Girl Power, American Dream e Tu Vuò Fa’ l’Americano, capaci di regalare un vero e proprio viaggio musicale attraverso il tempo e i generi. Una scelta di brani per cantare, ballare e riflettere: si parte dai grandi classici della musica americana, come Paint it, Black dei Rollong Stones, Smell Like Teen Spirit nella versione di Patti Smith, I Feel Love di Donna Summer, passando per la visione italiana degli “States” fino ai brani più socialmente impegnati che hanno dato voce alle ingiustizie del tempo, come Respect di Aretha Franklin o Talkin’Bout a Revolution di Tracy Chapman.

La playlist “Girl Power”

Disponibile a partire dal 23 giugno, questa playlist propone una selezione musicale per entrare nel cuore del Girl Power degli ultimi 60 anni in USA. La Sylvia Plath legge Lady Lazarus in un gineceo ideale riunendo le dee della musica come Nina Simone, Aretha Franklin, Donna Summer, Patti Smith e Janis Joplin, parlando di diritti, generi, ruoli che Cambiano e rivoluzione.

La playlist “American Dream”

A partire dal 4 luglio questa playlist proporrà una serie di tracce per sognare avventure americane: ballare con Grace Jones allo Studio 54, perdersi nel soul di Marvin Gaye o saltare ad un concerto dei Rolling Stones. Tra hit e gemme rare la playlist diventa un landscape sonoro in cui godersi le opere in mostra.

La playlist “Tu Vuò Fa l’Americano”

Dal 9 agosto in questa playlist si ascolterà l’idea italiana del sogno americano. In un mash-up di riferimenti e sonorità, i brani selezionati si susseguono in un continuo gioco di fraintendimento e sintesi di culture.

Grazie a questo nuovo progetto con Spotify la visita alla mostra sarà un’esperienza completamente innovativa ed immersiva.

Photo Credit: Palazzo Strozzi